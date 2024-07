Quand Hitler sert de publicité au livre d'occasion

« Vous accompagnez mon premier café dans un rituel instauré depuis quelques années désormais, lorsque j’ouvre votre lettre d’information. Voilà une dizaine d’années que je profite de la diversité de vos articles, mais ce matin, un étrange invité est apparu sur l’une des pages. Et pas de ceux dont le visage m’enchante, à 6h du matin », nous écrit Patrick.

Et de joindre quelques captures d’écran à son courriel, « parce que je n’ai pas la berlue. Vous le constaterez par ailleurs qu'il ne s’est pas contenté d’une sporadique intervention : le fâcheux a récidivé, cette fois en deux exemplaires ».

Le lecteur s’interroge alors, légitimement : « À vous lire régulièrement, je ne conçois pas qu’il s’agisse là d’une publicité intentionnellement adressée à votre audience. Toutefois, je doute sincèrement qu’Adolf Hitler et Mein Kampf incarnent un levier commercial et moins encore attractif quant à la promotion de livres d’occasion. » Oups et re-oups !

En effet, le triste moustachu s’invite chez nous, sans avoir pris le temps de s’annoncer ni de s’essuyer les bottes sur le paillasson. Après quelques échanges, Patrick était allé un peu vite en besogne : il ne s’agit pas d’une publicité pour une édition du livre-témoignage Mein Kampf, mais d’un DVD documentaire, After Mein Kampf, film produit en Angleterre et présentant la vie du dictateur.

Réalisée à partir de scènes documentaires réelles et de reconstitutions et sortie en 2005, cette production montre les événements tragiques qui ont abouti à l'assujettissement de la Pologne, à l'occupation des Pays-Bas, à l'effondrement de la France et à l'attaque de l'Angleterre. Donc un DVD d’occasion, pas un livre et surtout un regard historique posé sur le leader du IIIe Reich, pas du tout un panégyrique.

Pour autant, la répulsion immédiate se comprend aisément. Pour verser dans le doux euphémisme, on qualifiera sans peine de vilaine maladresse de la part de momox le choix des visuels affichés. Le site allemand qui est à l’origine de cette publicité s’est spécialisé dans la vente d’œuvres culturelles d’occasion.

La présence de cette réclame sur ActuaLitté — du moins l’affichage sur le navigateur du lecteur — découle de la régie publicitaire avec qui nous travaillons. Elle nous fournit des annonces qui reflètent les habitudes de l’internaute : ce mode de diffusion (appelé display programmatique) est entièrement automatisé, sans intervention de notre service marketing donc.

Son fonctionnement repose sur un ciblage découlant des cookies collectés au fil des pages visitées, mais notre lecteur ne se déclare pasparticulièrement féru de la Seconde Guerre mondiale. Ni des autres titres qui lui ont été suggérés. Or, les couvertures d’ouvrages qui s’affichent sont généralement corrélées aux sites fréquentés. Mais Patrick nous le confirme : il n’est pas non plus client de Momox.

Avec un raté de ce type, il nous suffit de remonter l’info à la régie pour éviter que des campagnes avec ce type de contenu ne reviennent. En somme, remerciements au lecteur vigilant.

