Québec : évolution du livre numérique, entre 2012 et 2022

De Marque, en collaboration avec l’Association des éditeurs de livre du Québec (ANEL) et Bibliopresto, publie un rapport qui met en lumière les indicateurs clés de l’évolution de la lecture sur support numérique au Québec de 2012 à 2022. Plusieurs points sont d'ailleurs à mettre en exergue :

La pandémie a accéléré la popularité du livre numérique et semble avoir créé de nouvelles habitudes de lecture durables : les ventes restent bien supérieures à celles de 2019 puisque l’on constate 59 % de croissance en revenus entre 2019 et 2021.

Les libraires locaux du Québec se démarquent bien plus que dans la majorité des pays face aux grandes librairies internationales : regroupés, ceux-ci représentent 23,7 % des ventes totales, tandis qu’Amazon, Kobo et Apple représentent respectivement 25,6 %, 24,9 % et 15,4 %.

Le format EPUB représente près de 80 % des ventes totales de livres numériques, loin devant le format PDF.

Lancé en 2018, le livre audio poursuit sa croissance, considérablement accélérée par la pandémie, et rencontre un grand succès auprès des bibliothèques, qui représentent 60 % des ventes pour ce format.

Les bibliothèques publiques du Québec enregistrent plus de 17 millions de prêts numériques, plaçant la province parmi les territoires où l’emprunt de livres numériques est le plus populaire, derrière le Danemark et l’Allemagne.

Le livre numérique s’est fait une place aux côtés du livre papier, sans pour autant cannibaliser les ventes de ce dernier : on observe que le marché du livre papier continue de se développer lui aussi, au point d’enregistrer une croissance de 16 % sur les ventes en librairie en 2021.

Le rapport est disponible dans son intégralité, ci-dessous :

Livres numériques et livres audio, achats et emprunts numériques, sur ordinateur ou support mobile: au fil des années, il s’est écrit beaucoup d’hypothèses et d'opinions sur l’impact de l’introduction des technologies numériques dans le secteur du livre québécois. Elles sont désormais étayées de chiffres et d’analyses, grâce à ce rapport.

On y aborde la question de la découvrabilité des livres d’ici en librairies et bibliothèques québécoises, notamment par l’enrichissement des métadonnées, qui permettent une classification fine des documents.

Le rapport met également en évidence toute l’importance de l’implication des créateurs et éditeurs de contenus pour une meilleure accessibilité du livre (lecture sur une diversité de supports, fichiers compatibles avec les fonctionnalités d’accessibilité pour aider les personnes souffrant de déficiences visuelles).

Globalement, ce rapport est une référence unique pour appuyer la réflexion sur l’importance et les impacts de l'innovation technologique sur les habitudes de lecture.

