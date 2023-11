TikTok nocif pour la santé mentale : qu'importe, si ça vend des livres ?

Le Népal n’incarne généralement pas une référence en matière de liberté de publication ni d’expression — les arrestations et détentions arbitraires n’ont pas cessé et en 2022, le bilan que dressait Amnesty International n’était guère enviable. On imaginerait facilement que la censure de TikTok, l’application étant désormais interdite sur le territoire, va de pair avec les mouvements répressifs.

De fait, le ministre des Affaires étrangères, Narayan Prakash Saud, annonçait la décision du gouvernement en pointant qu’elle « perturbe l’harmonie sociale, la bienveillance et fait circuler des contenus indécents », rapporte l’Associated Press.

Dangers multiples, pour la santé mentale

C’est étrangement alors qu’Amnesty International et Katmandou se rejoignent, autour du réseau chinois. Deux études de l’organisation humanitaire pointent les risques qu’encourent les utilisateurs : des vidéos encourageant à l’automutilation et véhiculant des idées suicidaires, d’un côté, et de l’autre, une surveillance accrue, conduisent à aggraver « des problèmes de santé mentale préexistants chez les jeunes utilisateurs et utilisatrices ».

Dans son analyse, AI pointe ainsi les dérives observées. Quand un utilisateur manifeste un intérêt pour des contenus relatifs à la santé mentale, après avoir passé cinq à six heures sur la plateforme, environ la moitié des vidéos présentées abordent ce thème de façon potentiellement dangereuse. Cela représente un volume dix fois supérieur à celui proposé aux utilisateurs qui n’ont pas montré d’intérêt pour la santé mentale.

L’effet s’intensifie davantage si l’utilisateur revoit manuellement des vidéos sur la santé mentale. Dans ce cas, il ne faut que trois à vingt minutes pour que le fil « Pour toi » soit saturé de contenus relatifs à la santé mentale. En une heure, de nombreuses vidéos recommandées peuvent idéaliser, normaliser ou même encourager le suicide.

Enfermé dans une pensée unique

L’effet pervers de cette tristement célèbre bulle algorithmique n’épargne personne : l’enquête de Statista établissait en avril dernier que TikTok disposait de plus de 1,7 milliard d’utilisateurs actifs en 2022, la Chine prenant la première place — quand ex aequo, en 6e position, France et Allemagne ferment le classement. États-Unis et Russie sont 4e et 5e, quand le Brésil prend la 3e place du podium.

« Notre enquête montre que le modèle économique de TikTok est intrinsèquement abusif et privilégie la participation pour conserver l’attention du public, afin de collecter toujours plus de données personnelles », affirme Amnesty International.

Lauren Armistead, directrice adjointe du programme Amnesty Tech ajoute : « TikTok cible les utilisateurs et utilisatrices, notamment les enfants, par des pratiques de collecte de données plus intrusives dans les endroits du monde où les lois et règlements locaux protègent moins leurs données. Autrement dit, les enfants vivant dans des pays où la législation est faible subissent les pires atteintes à leur droit au respect de la vie privée. »

Lors de l’édition 2023 du Festival du livre de Paris, les organisateurs avaient passé un accord avec TikTok pour octroyer un espace privilégié au service, et appâter les jeunes lecteurs. Liront-ils cette fois les études d’Amnesty avant de resigner avec l’opérateur ?

Big Bruxelles Is Watching You

Depuis ce même mois d’avril, la Commission européenne a instauré une classification des plateformes et moteurs de recherche, dépassant un seuil minimum de 45 millions d’utilisateurs au sein de l’Union.

Ces opérateurs doivent alors respecter le Digital Services Act du 19 octobre 2022, avec une mise à jour de leurs chiffres tous les six mois et surtout, l'exercice d'une vigilance accrue sur différents points : contrôle des contenus illégaux, atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité publique et au bien-être.

Dans ce contexte, TikTok et YouTube ont récemment reçu des courriers de Bruxelles, leur réclamant de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, en regard du DSA — et plus spécifiquement la protection des mineurs. La CE pointe tout particulièrement « ce qui concerne les risques pour la santé mentale et la santé physique, ainsi que sur l’utilisation de leurs services par des mineurs ».

En tant que Très grandes plateformes en ligne, TikTok et YouTube ont pour obligatoire d’évaluer et atténuer les risques liés à la diffusion de contenus illégaux et nuisibles, les effets négatifs sur l’exercice des droits fondamentaux, y compris les droits des enfants, et sur la protection des mineurs.

Les deux entreprises sont sommées de répondre d’ici au 30 novembre, au risque, après évaluation par les autorités, d’enclencher une procédure conformément à l’article 66 du DSA. En outre, la Commission peut imposer des amendes pour des informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande d’informations.

En cas de défaut de réponse, elle demandera les informations par voie de décision et une absence de réponse dans les délais entraîne l’imposition d’astreintes.

TikTok a déjà reçu le 19 octobre 2023 une demande d’informations concernant la diffusion de contenus terroristes et violents, de discours de haine, la prétendue propagation de désinformation et les aspects généraux concernant la protection des mineurs en ligne.

