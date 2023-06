Baisse du piratage en France, mais le combat se poursuit partout

Bien sûr, l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, comme son nom l'indique, ne se soucie guère de savoir si le dernier Goncourt est largement piraté. Cependant, les données présentées lors du Festival de Cannes signalent une diminution globale du nombre de pirates au cours du premier trimestre 2023.

Selon Édition Multimédi@, la France comptait 15,4 millions de pirates mensuels en 2018, chiffre qui est descendu à 6,8 millions mensuels durant les trois premiers mois de 2023. Ceci est notable d'autant plus que Médiamétrie, qui fournit les statistiques, a inclus les appareils mobiles dans son analyse.

Ces 6,8 millions de contrevenants représentent 13 % des internautes de l'Hexagone, alors que les 15,4 millions de 2018 correspondaient à 29 % des utilisateurs du web.

Naturellement, côté cinéma, plus le film est populaire au box-office, plus il est piraté. Cependant, les sites utilisés pour accéder à l'offre piratée restent des réservoirs de contenus divers : 1 Fichier, Uptobox, ou encore Zone-Téléchargement se situent respectivement en première, deuxième et septième place du classement de mars. Ces plateformes sont notoires pour causer des maux de tête aux maisons d'édition...

Cependant, la condamnation des fondateurs de Zone-Téléchargement début avril, ou encore le jugement du 11 mai 2023 à l'encontre de Uptobox, sont autant de décisions judiciaires qui pourraient entraîner une baisse dans les mois à venir.

Chez nos voisins britanniques et américains, la tendance est totalement inversée : en 2022, la fréquentation des sites illégaux a fortement augmenté, avec une hausse de 18 % outre-Manche.

Certes, des opérateurs tels que Z-Library bouleversent les habitudes et perturbent grandement l'industrie du livre, dans le monde entier. Surtout lorsque ces opérateurs lancent des campagnes de communication pour créer des communautés d'échanges de livres... imprimés.

Au Japon, la CODA s'est récemment félicitée de la fermeture du site 13DL le 22 mai. Celui-ci, qui était le plus grand et le plus fréquenté des sites de piratage de mangas, a finalement été neutralisé. Basé sur un système connu de cyberlocker - service de stockage et de partage de fichiers, fournissant des liens pour accéder aux œuvres désirées - la plateforme a annoncé sa fermeture aux utilisateurs le 17 mai.

Mais avant de disparaître, elle a mis à disposition un fichier contenant des liens vers plus de 180.000 œuvres. Un dernier pied de nez...

Crédits photo : linda wartenweiler / Unsplash