Un catalogue pour les oeuvres littéraires numériques du Québec

Le projet Littérature québecoise mobile est par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et dirigé par Bertrand Gervais et son pôle à l’Université Laval est placé sous la responsabilité de René Audet. Il vise la mise en relation des divers agents du milieu littéraire en vue d’un approfondissement du savoir-faire et d’une prise en charge des outils numériques.

Il entend aussi répondre à l’urgence du milieu québécois de se mobiliser autour des nouvelles plateformes et d’adopter le virage numérique. C'est dans ce contexte que COLiN voit le jour.

Pour figurer dans la base de données, l’œuvre doit avoir une forte teneur littéraire et une composante numérique importante, voire dominante. Elle doit généralement être produite d’abord en français. Au moins une personne de l’équipe de création ou d’édition doit provenir du Québec ou l’œuvre doit avoir été produite au Québec.

Un outil pour la recherche

Le COLiN possède un moteur de recherche avancée permettant d’interroger en profondeur les œuvres. Il servira autant aux chercheurs et chercheuses en littérature québécoise qu’en littérature numérique. De plus, pour les enseignants et enseignantes, elle permet de découvrir des œuvres à présenter en classe en triant notamment les supports de lecture (ordinateur, tablette, cellulaire, par exemple) ou les années de publication ou de diffusion.

Chaque œuvre est dotée d’un identifiant Wikidata, la base de connaissance de l’environnement Wikimedia. Ce pont entre les deux bases de données permet de mieux diffuser sur le web ces œuvres encore peu connues du corpus québécois.

La base de données est une des étapes nécessaires à l’établissement d’une histoire des pratiques littéraires en contexte numérique dans la province. « Le portrait constitué reste très pointilliste. L’établissement préalable de ce corpus est un passage obligé pour établir les fondations d’une histoire plus ample des pratiques littéraires en contexte numérique. Néanmoins, avec les œuvres déjà répertoriées, on commence à voir se dessiner les grands traits de cette histoire passionnante », explique René Audet, professeur titulaire à l’Université Laval et instigateur du projet.

La base de données est hébergée sur Omeka S, une plateforme web de base de données en libre accès développé par le Center for History and New Media de l’Université George Mason, aussi derrière l’outil bibliographique Zotero. Par souci de circulation des savoirs, la majorité du contenu du site est sous licence Creative Commons — Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Le COLiN existe grâce au travail d’une dizaine d’auxiliaires de recherche et de chercheur.es de l’Université Laval, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de l’Université Concordia et de l’Université du Québec à Montréal, sous la direction scientifique de René Audet et la coordination de Marie-Ève Muller. Sa création s’inscrit dans les activités du projet de recherche en partenariat Littérature québécoise mobile, financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

Vous pouvez consulter la base de données à cette adresse.

Crédits photo : TravelingOtter, CC BY SA 4.0