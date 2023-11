Des livres pour Noël : un compagnon de lectures pour la fin d'année

Qu'il s'agisse de contes hivernaux ou de thrillers glaçants, découvrir des histoires loin du métro-boulot-dodo est toujours plus simple avec une bibliothèque dans la paume de la main.

Europe, 1938, à l'aube d'un conflit dévastateur. Au cœur d'une tension insoutenable, l'Ahnenerbe, une entité nazie, se lance dans une quête frénétique pour s'emparer de reliques sacrées à travers le monde. Leur objectif ? Rassembler des trésors aux pouvoirs obscurs, destinés à consolider la domination du Troisième Reich. Sous les ordres directs de Himmler, des équipes de SS sont mobilisées pour fouiller un sanctuaire antique dans une vallée reculée de l'Himalaya. Parallèlement, Himmler part en Espagne, visant un monastère où repose un tableau mystérieux. Quelle ancienne force les nazis pensent-ils pouvoir contrôler ?

À Londres, Winston Churchill réalise que le conflit imminent avec l'Allemagne ne sera pas seulement une lutte armée, mais également un affrontement entre ce que l'on pourrait qualifier de lumière et des ténèbres de l'occulte.

Ce roman, premier volume d'une série captivante où se mêlent fiction et Histoire, fait rencontrer les destins de figures clés de la Seconde Guerre mondiale à ceux de personnages tels que Tristan, marchand d'art au passé ambigu, Erika, archéologue allemande, et Laure, descendante des Cathares.

Strasbourg, capitale de Noël, brille de toutes ses lumières dès que l'hiver arrive. Dans la frénésie de cette grande ville, parée de mille décorations, où elle est journaliste culturelle, Justine attend Jocelyn. Le 23 décembre est un jour spécial : elle prévoit de fêter le réveillon avec lui, juste avant de le présenter à sa famille. Mais un tragique accident vient bouleverser ses plans : Jocelyn perd la vie, écrasé par un immense sapin de Noël qui s'effondre.

Deux ans plus tard, Justine est toujours submergée par le chagrin. La période de Noël, qu’elle aimait tant, est devenue un cauchemar. Chaque gorgée de vin chaud, chaque vision de bredele, petits gâteaux traditionnels, fait renaître la douleur de la perte de Jocelyn.

Son meilleur ami, voulant à tout prix l'aider, la persuade de participer à un stage atypique : aider les participants à retrouver l'esprit et la magie de Noël. Avec Violette, jeune femme pétillante à la chevelure rousse flamboyante, Roméo, homme un peu maladroit aux airs de bûcheron, et Michal, séduisant présentateur télé aux manières charismatiques, Justine commence à se reconstruire.

Et si, au-delà de la guérison, elle trouvait également un nouvel amour ?

Dans la vie, tout le monde est confronté à des choix cruciaux, des moments qui tracent le cours de notre existence. Une demande en mariage en est un exemple parfait.

Emma, rayonnante et pleine de vie, debout à l'autel est prête à prononcer le "oui" qui la liera à Julien. L'église retient son souffle, tous les yeux sont rivés sur elle, attendant ce mot qui symbolise un engagement éternel, pour le meilleur et pour le pire.

Cependant, un infime contretemps survient, une hésitation si petite et pourtant si puissante, qui s'infiltre dans l'esprit d'Emma. Et si ? Une réalité alternative, un univers où chaque choix possible se déploie devant elle... Trois lettres qui pourraient redéfinir sa vie.

Ce voyage introspectif lui offrira-t-il la clarté nécessaire pour répondre à la question posée par le prêtre ? Ou la plongera-t-il dans un océan de doutes et de possibilités ?

Trois lettres suffisent à faire basculer une vie, un seul mot peut changer un destin.

Lumos ! Comment ne pas terminer par le garçon à la cicatrice ?

À l'âge de onze ans, la vie d'Harry Potter, jeune orphelin maltraité par son oncle et sa tante, bascule soudainement. C'est ainsi qu'un géant avec un parapluie rose - Hagrid - apparaît pour l'emmener à Poudlard, une école mystérieuse dédiée à l'enseignement de la sorcellerie. Un monde où il apprend à voler sur des balais, à lancer des sorts, et à affronter des trolls.

Mais des secrets autour de sa naissance et de ses parents surviennent... ainsi qu'un certain sorcier dont on ne doit pas prononcer le nom. Entre amitié, surprises et dangers, la vie d'Harry va être complètement bouleversée aux côté d'Hermione et Ron, les meilleurs amis.

Le premier tome de cette série fait plonger dans un univers enchanteur dès les premières pages, ouvrant la porte à une saga... magique.

