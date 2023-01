Le chiffre qui réconforte : jusqu'à 5 heures de lectures par semaine

Cette année marquera une nouvelle étape de développement : une croissance de 21 % du côté des clients et un catalogue en chinois de plus de 200.000 titres — soit 34 % de plus que l’an passé.

Michael Tamblyn, le PDG s’était rendu dans l’État insulaire, souvent victime de son imposant voisin, pour présenter les résultats de l’étude Rakuten Kobo 2022.

Quelques données sectorielles pour ouvrir : les romans représentent 58 % des titres plébiscités par les lecteurs, suivis des ouvrages de gestion commerciale ete financière, avec 50 % des suffrages. Les documents ayant trait au développement personnel ferment la marche avec 44 % des titres.

Sur ce podium, seul le deuxième segment éditorial affiche une hausse en regard de l’an passé. En revanche, le livre audio, poussé partout dans le monde, aura convaincu 23 % des lecteurs — qui en profitent dans leur lit, dans les transports, en marchant ou lors d’activités physiques.

Concrètement, les Taiwanais qui ont adopté les lecteurs ebook de Kobo sont 54 % à lisent moins d’une heure et 23 % plus de 16 heures hebdomadaires. Généralement, on s’installe vers 23 h devant son appareil — et le samedi reste la journée favorite pour lire.

Les achats d’ebooks sont à la hausse, avec une croissance de 4 % en 2022, et 32 % des clients achètent entre 1 et 20 livres numériques par an.

Si l’on délaisse le volume pour la valeur, qui n’attend pas le nombre des années, 27 % des acheteurs dépensent entre 2000 et 3000 yuans (274 à 411 €) quand 26 % s’offrent pour 1000 à 2000 yuans de bouquins (137 à 274 €).

Sur l’ensemble, 50 % des clients dépensent donc entre 1000 et 3000 yuans par an.

Crédits photo : Michael Tamblyn © Rakuten/Kobo

