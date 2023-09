Conseils lecture : Ajoutez un goût d'aventure à votre rentrée

Quand faire sa valise est impossible, ouvrir un livre pour voyager est probablement la meilleure des solutions.

Un livre qui évoque un programme de bibliothèque itinérante à cheval, soutenu dans les années 1930 par Eleanor Roosevelt. Une plongée au cœur de l'État américain du Kentucky, avec ses montagnes, son climat rude et ses paysages époustouflants.

Alice est une jeune Anglaise qui, pour échapper à sa vie bourgeoise, épouse Bennett van Cleve, homme dont elle est tombée amoureuse. Avec ce dernier, elle s'installe en Amérique. Elle pense y profiter d'une existence aisée, mais se retrouve confrontée à une réalité rustique, un mari distant et un beau-père autoritaire...

Lorsque l'opportunité se présente de rejoindre un projet de bibliothèque itinérante à destination des habitants isolés des régions reculées, Alice y voit une échappatoire. Elle se lie d'amitié avec d'autres bibliothécaires, en particulier Margery O'Hare, femme indépendante et confidente d'Alice. Ensemble, elles font face aux préjugés, à la misogynie, au racisme et à l'intolérance de leur époque, mais elles trouvent également solidarité, courage et liberté au sein de leur groupe.

Malgré les nombreux défis - le climat, la géographie accidentée, les opposants à leur cause - la détermination de ces femmes audacieuses et leur sororité les portent. Lorsque Margery est faussement accusée de meurtre, cette même sororité se mobilise pour la soutenir.

Le roman de Moyes est un hymne à la persévérance, à l'amitié féminine et à l'importance de la culture. Au-delà de son intrigue, il offre une réflexion profonde sur les conditions des femmes, des Noirs, des mineurs et autres marginalisés de cette époque. Jojo Moyes signe une œuvre émouvante, drôle et profonde, rendant hommage au métier essentiel des bibliothécaires, comme aux femmes pionnières qui ont œuvré pour la diffusion de la culture.

Un voyage littéraire à travers les marais envoûtants de Barkley Cove, en Caroline du Nord...

Ce roman nous dévoile l'odyssée de Kya, la "Fille des marais". Face à la tyrannie paternelle, elle trouve une mère dans le marais, qui devient à la fois son sanctuaire et sa source d'éducation.

Au fil des pages, la nature se révèle être sa compagne, son professeur et son refuge. Avec l’aide de Tate, un jeune garçon qui tombe amoureux d'elle, elle s’initie à la lecture, l'écriture, et se passionne pour l'étude minutieuse de son environnement luxuriant. Malheureusement, les épreuves et les préjugés de la communauté la stigmatisent, la présentant parfois comme une bête curieuse, tandis qu'en parallèle, le mystère entourant la mort de Chase Andrews, une figure centrale dans sa vie, tient le lecteur en haleine.

L’intrigue, qui se déroule entre 1952 et 1969, mêle la douleur de l’abandon, les défis de la solitude et l’espoir de l’acceptation. Au cœur de cette épopée, se trouve le marais – vivant, vibrant, et représenté magistralement. Les descriptions émouvantes et détaillées de la faune et de la flore du marais, nous plongent au cœur d’un écosystème riche, nous en rappelant sa beauté et sa fragilité.

Le roman brille également par sa capacité à traiter de thèmes profonds, tels que le racisme, les violences intrafamiliales et les stigmates sociaux. Des personnages aux facettes multiples, dont certains offrent à Kya un soutien inestimable quand d'autres la marginalisent, ajoutent de la profondeur à cette oeuvre.

Là où chantent les écrevisses est un hymne vibrant à la liberté, à la résilience de l'âme humaine et à la relation sacrée entre l'Homme et la nature.

Bienvenue au Centre de la Terre, là où les éléphants sont petits et les papillons géants.

Au-delà d'être un classique de la littérature de science-fiction et d'aventure narrant une expédition des plus audacieuses, le livre aborde des thèmes scientifiques, philosophiques et humains qui le rendent intemporel.

Le professeur Otto Lidenbrock est un homme de science obnubilé par sa quête de vérité. Son caractère passionné, et même à la limite de l'obsession, contraste avec celui de son neveu Axel, plus réservé et sceptique. Un duo aussi conflictuel que complémentaire, entre l'enthousiasme débordant de Lidenbrock et la prudence d'Axel.

L'exploration des profondeurs de la Terre sert de prétexte à Jules Verne pour raconter une aventure où l'étonnement, le danger, la beauté et l'inconnu se succèdent à chaque page.

Les paysages souterrains décrits avec minutie, les créatures préhistoriques croisées en chemin, les phénomènes naturels démesurés... Tout contribue à créer une atmosphère de mystère et d'émerveillement. Ce voyage fantastique est une invitation à la découverte, à l'ouverture d'esprit et à l'acceptation de l'inconnu.

Voyage au centre de la Terre est une œuvre fondamentale, témoignant de l'audace et de l'ingéniosité de son auteur. Pour tout lecteur avide de découvertes, c'est une escale incontournable dans les paysages exotiques de la littérature.

Vous aimez la lecture numérique ?

Tous les livres présentés sont disponibles sur la Kobo Sage, proposée par Kobo by Fnac. Elle offre une capacité de stockage de 32 Go, un écran E Ink Carta 1200, une autonomie de batterie importante et une "ComfortLight Pro" pour une luminosité et température de la couleur réglables et une lecture agréable que ce soit en plein soleil ou en pleine nuit. Cette liseuse est un compagnon indispensable pour vos nombreuses lectures.

De plus, son écran tactile est compatible avec le stylet Kobo : de quoi annoter les eBooks ou créer des carnets de notes. La liseuse est conçue pour écouter tous les livres audio Kobo avec la technologie sans fil Bluetooth et transporter l’intégralité de votre bibliothèque et toutes vos notes partout où vous allez.

Associée à un abonnement Kobo+ by Fnac, la Sage vous permettra d’accéder à des milliers de livres gratuits, à feuilleter peu importe où vous êtes.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0