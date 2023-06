Conseils lecture : quels livres emporter pour des vacances à la plage ?

Pour agrémenter un repos bien mérité , voici donc trois titres choisis spécialement pour des vacances littorales...

Ah, l’Italie… Comme le chante Ricchi e Poveri, “Sara perché ti amo” mais à Salerne, Eléonore, femme de ménage, ne goûte que rarement à la dolce vita. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Entre les appartements à nettoyer et ses ados – des jumeaux ! –, elle tâche surtout d'oublier Marco, dont elle s'est séparée récemment...

Le lundi, c’est Dottore di Martino, cardiologue et veuf éploré. Le mardi, elle s'occupe de la signora Rizzo, sa cliente la plus âgée, et sacrément tordue. Elle passe le mercredi chez ces grenouilles de bénitiers que sont les Ferrara, résolument pas les plus aimables. Le jeudi, c'est la signora Marino, sa cliente favorite, qui a le don de lire les cartes et les pensées... Et l'on ne plaisante pas avec ces choses dans le Bel Paese. Vendredi ? En matinée, la maison des Landi, un couple cossu et qui s'ennuie. Puis l'après-midi, d’Amato, qu'elle ne voit jamais !

Dans l’intimité de ses clients, elle s’aperçoit toutefois que les apparences sont trompeuses, peut-être même au point de chambouler une routine… Et si son rêve le plus profond se concrétisait ? Qu'en serait-il si une coïncidence imprévue survenait ?

L'avis des libraires Kobo : À une cinquantaine de kilomètres de Naples, ce roman plonge dans une Italie un peu carte postale – on entendrait presque Toto Cutugno –, mais avec une réelle profondeur. L’humour masque les douleurs d’un chagrin d’amour inconsolable : le dépaysement est garanti, même si les peines de coeur sont universelles. Et pour qui aime les pâtes, ne surtout pas manquer la recette de Cacio e pepe !

Si ce livre n’est pas fait pour la mer, aucun ne peut l’être ! Un récit personnel de l’auteur où ses premiers mots sont « J’écris sur la plage ».

Rares sont les endroits qui suscitent autant de rêveries que les plages de nos jours. Qu’il s’agisse de coquillages, de crustacés, de récifs ou de dunes cernées de falaises, ces images sont profondément ancrées dans notre imaginaire. Ces motifs, largement exploités par l’industrie touristique, peuplent nos pensées et alimentent nos fantasmes d’évasion.

Tournant le dos aux cartes postales, le roman offre une perspective singulière, poétique et très personnelle de ce lieu paradisiaque, enrichie de références soigneusement sélectionnées. Au fil des pages se rejoignent l’approche impressionniste de la plage par Eugène Boudin, l’intimisme balnéaire de Rohmer et la vision amoureuse de la plage selon Nanni Moretti. Sans oublier Proust, avec ses évocations mémorables des rivages et des embruns marins.

L'avis des libraires Kobo : La plume de Grégory Le Floch fait de ce récit foisonnant une ode aux promenades en bord de mer. Carpe diem, certes, mais surtout, ne pas oublier la beauté d’un paysage – s’en émerveiller, pleinement, et s’en réjouir. Plus encore, il appelle à considérer l’avenir avec une certaine urgence : préserver ces instants de marche paisible, pour qu’ils ne soient pas relégués au rang de seuls souvenirs.

Sans aucun polar, les vacances ne seraient pas vraiment des vacances… Et Kobo a trouvé le thriller idéal pour cet été. Alors il faudrait embarquer rapidement à bord d’un voilier de plaisance et résoudre une enquête. Tout cela sous le soleil de Saint-Malo.

Au cœur d’une nuit tumultueuse, sur un voilier balayé par la tempête, Morgane Le Dantec se retrouve à tenir une arme et le corps sans vie de Glenn Bennec. Celui-ci est soupçonné d’être impliqué dans la disparition de sa fille Océane, âgée de dix-sept ans.

Juste quelques jours auparavant, l’affaire Bennec était prise en charge par une jeune capitaine de police de Rennes, Nina Kaminski. Ce professeur de sport avait été accusé de meurtre trois mois plus tôt, mais avait été libéré suite à un vice de procédure.

En passant au crible le dossier de l’affaire, Nina constate rapidement plusieurs incohérences dans l’enquête. Un détail particulier l’interpelle : Morgane Le Dantec et sa fille Océane semblaient toutes deux être attirées par le charismatique professeur. Étaient-elles rivales ? Glenn Bennec, qui n’a cessé de clamer son innocence depuis le début, pourrait-il effectivement ne pas être coupable ?

L'avis des libraires Kobo : Voilà une lecture qui réserve un final saisissant — de toute manière, elle aura tenu en haleine d’un bout à l’autre de l’intrigue : suspens, tension, angoisse, tout est là. Un roman qui se vit comme une apnée, ballottant le lecteur pris dans le flux et le reflux d’un passé et d’un présent qui s’entrecroisent sans cesse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0