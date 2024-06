6 juin 1944, D-day, le jour le plus long

C’est un petit livre remarquable et nécessaire que les éditions Gallimard viennent de remettre en vente. Initialement publié en 1994 pour les 50 ans du débarquement, il revient sur les étagères de nos libraires trente ans plus tard pour que le souvenir reste, que la mémoire ne s’efface pas.

« Les Américains n’ont aucune expérience de la guerre moderne »

Anthony Kemp, historien et producteur de documentaires anglais, est né en 1939 et pourtant il dit se rappeler de l’effervescence de la préparation de ce grand jour, et nous voulons bien le croire.

Imaginez, ou essayez de vous représenter la logistique qu’il fallait pour mettre en place une opération d’une telle envergure en partant quasiment de zéro, « au début de la guerre, il n’existe aucun engin de débarquement et nulle troupe n’a l’expérience d’opérations amphibies » et « les Américains n’ont encore aucune expérience de la guerre moderne ».

Il va falloir former tous ces jeunes gens, les nourrir, les vêtir, les regrouper, faire en sorte qu’ils soient prêts quand les ordres arriveront, le tout sans que les Allemands ne s’en doutent et, chose impensable de nos jours, sans informatique !

Pour duper la Wehrmacht tout va être fait, « ayant choisi les lieux de l’invasion, il devient indispensable de persuader les Allemands qu’elle aura lieu ailleurs — dans le Pas-de-Calais —, d’où la mise en place d’une campagne d’intoxication de l’ennemi baptisée Fortitude ». Cette campagne consistera à l‘envoi de fausses informations destinées à la presse neutre, à la fabrication de faux tanks, fausse armada à grand renfort de papier d’aluminium pour tromper les radars, etc.

On le sait, une autre force va être déterminante : la Résistance. Elle aurait contribué à réduire la durée de la guerre d’au moins neuf mois et empêché plusieurs divisions allemandes de rejoindre le front normand à temps.

Le 15 mai, tout l’état-major se réunit, on y trouve entre autres, le roi George VI, Churchill, Bedell-Smith, Montgomery, Eisenhower, dit Ike, qui déclarera « Hitler a manqué la seule et unique occasion d’anéantir d’une seule bombe bien placée tout le haut — commandement allié ».

Lueur d'espoir dans une marre de sang

Pour débarquer autant d’hommes et de matériel, il ne faut pas qu’une excellente logistique, il faut aussi des conditions météorologiques adéquates. Idéalement dans ce cas précis un temps clair, une pleine lune ou presque et une marée basse pour éviter les pièges sur les plages, « en juin, ces conditions ne se présenteront qu’entre le 5 et le 7 » mais, comme on peut le remarquer 80 ans plus tard, il ne fait pas toujours un temps radieux à cette époque de l’année et le 4 juin un réel ouragan s’abat sur les côtes anglaises, « la pire tempête de ces quarante dernières années ».

Petite note d’espoir, on attend une légère accalmie le 6 juin. Le 5 à 3 h 30 du matin, Ike lance les opérations : « OK, let’s go ! »

Nous suivons le débarquement heure par heure, plage par plage.

« Eh bien ! oui, elle arrive, la flotte de débarquement. Grands et petits bateaux, de toutes tailles, de tous formats, avec tous ces ballons captifs fixés à leurs superstructures ; le doute n’est plus possible, ce sont bien eux qui arrivent malgré le mauvais temps, malgré la marée basse » (Paul Carell, Sie Kommen [Ils arrivent], Robert Laffont, Paris, 1961).

Utah Beach

Omaha Beach, où les Américains paieront un lourd tribut : « La plage était jonchée de toutes sortes d’équipements. On voyait partout des fûts d’huile, des camions endommagés, des chars, des embarcations, des gilets de sauvetage et des cadavres, certains entiers, d’autres pas. J’aperçus la tête d’un homme écrasé, ailleurs un corps gisait sans vie, ses intestins étalés sur le sable » (Ernest Hemingway, En route pour la victoire, Œuvres romanesques, tome II, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1969).

Gold Beach

Juno Beach

Sword Beach

Organiser la riposte

Les Allemands pris au dépourvu, se reprennent vite et la contre-attaque s’organise certes laborieusement et souvent avec beaucoup d’incohérence, mais elle s’organise. Et « à J+30, la situation en Normandie est dans l’impasse », le bocage normand donne l’impression aux Alliés d’avoir choisi son camp, et pas le bon : « nous combattions, progressant d’une haie à l’autre, dans des chemins creux, tortueux, envahis de végétation, excellents pour les Allemands en position défensive, mais mortels pour les attaquants » (Sydney Jary, 18 Platoon, Sydney Jary Ltd, Surreu, 1987).

Mais avec des gars comme Ike, Montgomery et Patton aux commandes, l’espoir est permis et « enfin le 16 août, la contre-offensive allemande échoue à Mortain et les Alliés referment la poche de Falaise qui tombe le 22 août, marquant la fin de la bataille de Normandie », trois jours plus tard Paris est libérée.

S’il m’est autorisé de faire ici un commentaire personnel, dès que je croise l’histoire du débarquement que cela soit dans un livre, un film, un documentaire, à Colleville ou ailleurs devant ces milliers de tombes, une seule pensée me traverse l’esprit, dire merci. Merci à ces hommes et ces femmes, il y en a eu, qui ont donné leur vie et à tous ceux et celles qui sont revenus avec les traumas que l’on peut imaginer !

« Tout ce que j’ai connu me paraît irréel, les jours succédant aux nuits et les nuits aux jours, sans plus rien signifier. Le temps semblait s’être arrêté, une semaine durait un mois, et seule demeure dans mes souvenirs la vision de flots de sang intarissables, de mourants, de garçons horriblement mutilés que les brancardiers nous amenaient. » (William M. McConahey, Battalion Surgeon, Publication privée, Rochester, Minnesota, 1966)