Un ange passe, une famille trépasse

Pourquoi ce parallèle, absurde de prime abord ? Parce que le comic de Jeff Lemire, dessiné par Jock, a pour titre Snow Angels, et qu’il se déroule dans un contexte étonnant, proche du roman de Damasio. Remplacez la horde par un père et ses deux filles, placez-les dans un paysage mortifère de glace : il ne reste plus qu’à creuser une gigantesque tranchée, aussi large que haute — et difficilement escaladable… le décor est planté.

Bienvenue dans un enfer de glace

Oh, j’oubliais : sans qu’il soit nécessairement abominable, ajoutez un Homme des neiges, sorte de Père Fouettard qui tue sans négociation préalable. L’ambiance est posée ? Un brin fraîche, peut-être.

Le but ? Avancer. Et survivre. Et inversement. Sur des patins à glace, parce qu’il s’agit de l’unique moyen de locomotion.

Ici, on avance tout droit, mais pas trop loin : de toute manière, en dehors de la Tranchée, rien n’existe. Trois règles l’affirment : d’abord, la Tranchée fournit tout ce qui est nécessaire à l’existence. Tout ce qui ne s’y trouve pas est donc inutile. Ensuite, quitter son ornière, c’est risquer la mort. Enfin, elle ne connaît pas de fin : chercher à en éprouver les limites revient à se condamner.

50 nuances de blanc

Milliken et Mae, 8 et 11 ans, n’ont connu que la Tranchée, et ces règles, édictées depuis toujours : l’univers connu des humains qui ont survécu (mais à quoi ?) se borne à cette route blanche à perte de vue. Mais en croisant l’Homme des Neiges, les deux enfants perdront leur père : à compter de cet instant, plus rien n’importera que d’avancer. Repousser les frontières établies et dépasser les interdits. Renouer avec son humanité prisonnière.

Métaphore glaciale de la condition humaine, incarnant l’un des cataclysmes en mesure de frapper la planète, Snow Angels évolue dans les couleurs en même temps que sa narration progresse. Et que les fillettes, livrées à elles-mêmes, éprouvent cette effroyable solitude. De ce blanc-bleu, le dessin évolue par touches qui introduisent la violence à venir : glisser sur les étendues de givre, encore et encore.

Fuir la menace pour aller à la rencontre de soi-même et de secrets enfouis : survivre… Et aux côtés de Milliken et Mae, nous voici embarqués, torturés par l’espoir du salut pour toutes deux. Pas de plus grande cruauté que cette volonté d’échapper au destin : et si la Tranchée était vraiment sans fin ?

Pour les amateurs, Urban Indies propose quelques crayonnés et un making-of de la BD, avec un mot du scénariste Jeff Lemire. « Certaines idées ne veulent tout simplement pas vous lâcher. Dans le cas de Snow Angels, il aura fallu dix ans et le grand dessinateur qu’est Jock pour que ça se concrétise, mais je suis heureux que nous ayons réussi à le faire. »

Plus que jamais, le voyage compte plus que la destination. Un comic splendide, effrayant, émouvant.