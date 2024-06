Monday Ryan, la Pyrate Queen : une seule mer, l'océan

Bienvenue, moussaillon : oublie les récits romantiques entendus dans ton enfance. Ici, on vit libre et on meurt pendu, si l’on a de la chance. Mais avec l’océan pour te bercer chaque nuit avant de gagner la paillasse où tu apprendras à dormir d’un œil. Notre capitaine, c’est Monday Ryan : une femme, oui. Elle s’est révoltée contre Skull-Bones Smith, parce que ce gredin a préféré brûler toute la cargaison d’un navire négrier, plutôt que de de laisser la vie sauve et rendre leur liberté aux esclaves.

Touche pas à ma famille

Si l’affaire est restée en travers de la gorge de Monday, c’est son épée qui est passée à travers le corps de Skull-Bones. Gare à ta morale et n’oublie jamais : c’est enceinte qu’elle est parvenue à échapper à la marine britannique qui la captura. Et qu’elle décida de se venger, sur l’âme de son défunt compagnon, Lin, père de son enfant… Personne ne dupe Monday Ryan, ou alors à ses risques et périls. Et surtout pas un officier anglais.

Dans ce XVIIe siècle où les mers grouillent de pirates, boucaniers et autres flibustiers, Peter Milligan et Adam Pollina imaginent donc Pyrate Queen : une jeune femme enceinte — on ne pend pas les femmes enceintes, même pirates — traque sans pitié l’homme responsable de la mort de Lin : Sir Cloudesley Napier. Il lui avait promis qu’en échange d’une nuit dans sa cabine, il libérerait son mari.

Mais n’en fit évidemment rien. Monday Ryan survivra par miracle et dès lors, n’aura de cesse que mener cette impitoyable chasse contre le responsable.

Femme de choc

Figure féminine badass par excellence, l’héroïne qu’a imaginée Peter Milligan vaut amplement les traditionnelles figures de la piraterie masculine. D’autant qu’elle va à contre-courant des caractères habituels que les romans du XIXe siècle ont véhiculés. Monday se bat par vengeance, certes, mais également en protégeant la vie qui grandit en elle : émancipation, résilience et détermination… tout est déjà annoncé sur la (splendide) couverture de l’album.

Phylactères d’introspection percutants, dialogues ciselés (dans une traduction de Florent Degletagne) et compagnons en contrepoint qui rehaussent plus encore le courage de la jeune femme, Pyrate Queen joue déjà dans une autre cour. Et si l’on jongle avec les fins possibles, le dénouement ne manque pas d’audace… ni de laisser croire à une suite possible.

La quête reste classique — représailles, vendetta, châtiment cochez toutes les cases — sans que son déroulé ne verse dans les stéréotypes du genre. Peu, voire très peu de clichés dans ce récit, tout en finesse et virtuosité — bien que pour tuer, les méthodes demeurent assez standards.

Or, dans une bande dessinée, le scénario se met au service d’une histoire, autant que le dessin et ici la couleur en prime se subliment une aventure, autant qu’ils peuvent la ruiner. Adam Pollina apporte une touche superbe aux représentations marines, aux navires, aux personnages, tandis que Tamra Bonvillain donne vie par une palette de couleurs qui apportent autant de réalisme qu’elles tranchent pour marquer les ambiances.

Pyrate, jusqu'au bout du sabre

Et la rencontre se fait devant les yeux éblouis du lecteur, chahuté de péripéties en retournements de situation, le tout dans une atmosphère dramatique où chaque page apporte une énergie nouvelle. Même dans les pauses narratives, le rythme s’apaise, maintenant la tension constante. Brillant.

Entre loyauté, trahison et revanche, l’intrigue de Pyrate Queen multiplie les obstacles à franchir, portée par la détermination sans faille de Monday Ryan. Récit de pirates, certes, mais construction complexe, la chronologie est ici ballottée comme une coquille de noix devant les flots déchaînés. Passé, présent, futur, les éléments se mêlent avec intelligence pour ménager au mieux les révélations.

Ce qui est raconté arrive en son temps. Ce qui est encore non dit viendra.

Touchant, donc réussi, l’album marque l’esprit avec le bruit d’un pistolet à silex ou le boulet d’un canon déchirant le bois et les entrailles d’un vaisseau. Une pure splendeur.