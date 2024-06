Charles Baudelaire, premier auteur de la Pléiade

Depuis, les œuvres du grand Baudelaire y ont été régulièrement rééditées, notamment dans l'édition de l'érudit disparu en 2004, Claude Pichois, façonnée il y a près de cinquante ans. La référence avant cette nouvelle proposition, portée par les universitaires André Guyaux et Andrea Schellino.

Elle réunit pas moins de neuf spécialistes du poète, dont Antoine Compagnon qui signe la préface. Ces deux nouveaux volumes renouvellent la manière dont l'œuvre de Baudelaire est présentée et appréciée, à partir de cinq décennies de relectures de la vie et des mots de l’auteur des Paradis artificiels.

Ses écrits sont cette fois organisés chronologiquement, sans séparation entre poésie et critique. Sont valorisés Les Épaves de 1866 et son recueil posthume de poèmes en prose, Le Spleen de Paris, longtemps éclipsés par l’imposant Fleurs du Mal. Sont encore retracées les étapes qui ont amené à la forme finale de son ouvrage le plus célèbre, qui devait s’appeler Les Lesbiennes dans un premier mouvement, puis les Limbes.

Les contributions du poète aux Salons sont ici intégrées en dialogue avec ses autres textes, et les poèmes qu'il avait envoyés à Théophile Gautier restitués dans leur contexte original. Les manuscrits dits « belges », comme le couroucé Pauvre Belgique, bénéficient d'une nouvelle édition qui respecte mieux leur forme originale.

Charles Baudelaire, le plus fort de nos poètes avec Louis Aragon, juste en dessous du divin Rimbaud qui est autre chose que « fort ». Une figure du paradoxe, qui a capturé l'ordre et la décadence de la vie urbaine moderne. Confronté à des dettes et des vices, il transforme sa tourmente en passage, extrait l'or de la boue de l'existence. Entre les échos de spleen et l'idéal de beauté.

La passion Baudelaire entre en résonance avec un moment de la vie : l’adolescence et son goût de l’infini. Baudelaire, devenu poète, n’abandonnera pas cette douloureuse exigence, cette « révolte contre la trivialité ». Pour l’ancien président George Pompidou, « Baudelaire inquiet jusqu’à la mort dans un univers où tout a été remis en question, qui nous apporte de moins en moins de réponses solides à l’absurdité de nos comportements. Comment croire à l’action si elle n’est pas la sœur du rêve ? »

L’inquiet Baudelaire, qui a déménagé 38 fois, peintre de l'absence, de l’expression de cette absence, en quête d’un passé, d’un ailleurs, d’"arrières Mondes", du poncif. Son dandysme aussi : « Un soleil couchant ; comme l’astre qui décline, il est superbe, sans chaleur, et plein de mélancolie. »

Un décadent qui le sait, un mélancolique, obsessionnel, aussi réactionnaire que moderniste et transgressif dans son art. Il s’explique dans un de ses articles : « La modernité c'est la moitié de l'art : son versent transitoire, fugitif, contingent, l'autre, ce qui est éternel. Presque toute notre originalité vient de l'estampille que le temps imprime à nos sensations. » Baudelaire a trouvé dans la modernité le moyen de son originalité, et dans sa fine compréhension des rouages de celle-ci, les raisons de sa grande lamentation à travers les siècles.

Pierre angulaire de la poésie moderne, tableaux peints avec une langue riche et évocatrice, où la beauté « est toujours bizarre ». Chaque poème est un paysage intime où se mêlent l'amour, le désespoir, la solitude et l'éphémère, capturés à travers des images attrapées dans leur vol, et des symboles qui jaillissent quand on somnole.

Romantisme et idéaliste, qui faisaient que Nietzsche le détestait. Baudelaire s'est également illustré comme un critique d'art d’exception, et traducteur, notamment des œuvres d'Edgar Allan Poe, qu'il a introduites au public français. Ses derniers poèmes en prose sont peut-être ce qu’il a fait de plus beau.

Je suis le dernier et le plus solitaire des humains, privé d’amour et d’amitié, et bien inférieur en cela au plus imparfait des animaux. Cependant je suis fait, moi aussi, pour comprendre et sentir l’immortelle Beauté ! Ah ! Déesse ! ayez pitié de ma tristesse et de mon délire ! » Mais l’implacable Vénus regarde au loin je ne sais quoi avec ses yeux de marbre. - Le Fou et la Vénus, tiré des Petits poèmes en prose

En bonus, offert lors de l'achat de trois volumes de la Pléiade, un album exclusif et limité qui explore la construction du mythe Charles Baudelaire, à travers une collection iconographique racontée par l’historien et critique d'art Stéphane Guégan. Les deux formes dialoguées révèlent une vie de métamorphose rythmée par des cheveux qui tombent, immortalisés par des photographies, écrits et tableaux de son temps.

Mais aussi d’autres visages, comme celui de sa mère, les manuscrits et épreuves annotés, les journaux de l'époque, les premières éditions, initialement rejetées ou censurées etc.

C'est en 1887 que Paul Gallimard fait appel à Rodin pour illustrer son exemplaire des Fleurs du Mal, début symbolique de la transformation du poète en figure emblématique de notre patrimoine littéraire. Le fils Gaston met la seconde avec la publication des Œuvres complètes quelques décennies plus tard. Dans notre époque « inquiète et sans équilibre », le poète est plus pertinent que jamais.