Clara Héraut a-t-elle signé la romance de l’été ?

Une couverture bleu ciel qui attire l’œil, deux filles nageant paisiblement sur une mer calme… Il y a de quoi nous transporter. Après L’effet boule de neige, romance de Noël aux 11.000 ventes (source : Edistat), paru aux éditions Hachette Romans en 2023, Clara Héraut ravit le cœur de ses fidèles lecteurs et lectrices avec une nouvelle romance d’été. En cette veille de vacances scolaires, Les coquillages ne s’ouvrent qu’en été est-il le prochain roman à glisser dans sa valise ?

Phoebe et Léna, les sœurs que tout oppose

L’intrigue prend racine sur la côte basque, à Anglet. Les sœurs Léna et Phoebe y passent les vacances d’été chaque année, logées chez leur grand-mère bien-aimée. Elles y retrouvent la même bande d’amis, des locaux dont elles se sont entichées petites.

Mais cette année, tout est différent. Phoebe a réussi sa première année de droit à Paris, au détriment de sa santé mentale. Marquée par sa séparation avec Isaac, un ami de la bande, elle angoisse de retourner sur ce lieu chargé de souvenirs. Léna, quant à elle, a découvert son homosexualité au cours de l’année, chose qu’elle n’assume pas encore et qui a brisé sa plus fidèle amitié. Les deux sœurs se sont considérablement éloignées, et arrivent à Anglet dans une atmosphère pesante, alourdie de nombreux non-dits.

Au cours de l’été, elles feront face à ce qui les effraie. Elles plongeront au plus profond d’elles-mêmes pour tenter de comprendre qui elles sont, ce qu’elles veulent vraiment, et avec qui elles souhaitent le partager. Plus qu’un été, c’est un véritable récit initiatique racontée en polyphonie, tantôt par le regard de Léna, tantôt par Phoebe.

Une dynamique à double tranchant

Si la trame narrative fonctionne bien, elle n’est pas spécialement surprenante. L’on s’attarde alors sur les personnages, leur construction, et leur évolution.

Et sur ce point-là, Clara Héraut réussit haut la main son pari avec le personnage de Phoebe. Une adolescente en proie à l’anxiété, qui peine à s’affirmer. Durant son année scolaire, cette dernière s’est renfermée, écrasée par un emploi du temps intense et un stress constant. Elle a ainsi perdu nombre d’amis, en plus d’un premier amour qu’elle ne peut oublier. Elle peine à comprendre ce qui lui arrive, et ce qui la travaille à ce point. Une chose est sûre : elle se sent triste.

Phoebe est un personnage auquel le lecteur s’attache, car elle émeut. Sa psychologie est finement travaillée et, si l’on peut qualifier son rôle d’abouti, cela se confirme par l’évolution de cette dernière à travers le récit. D’abord fuyante, elle adopte ensuite une posture plus ferme, de presque-femme. Elle réalise nombre d’introspections, parfois douloureuses, révélant courageusement ses fragilités, mais également des ressources qui lui étaient insoupçonnées. C’est une fidèle alliée pour sa sœur, et une jeune femme sur qui sa famille peut compter.

De son côté, Léna est une adolescente que la colère consume à petit feu. En désaccord intense avec sa mère, elle colle malgré elle au stéréotype de l’adolescente gâtée. Son récit semble plus difficile, car moins fluide que celui de sa sœur ainée Phoebe. Il n’est pas question d’un défaut de plume, qui demeure d’ailleurs très agréable, mais plutôt de transmission d’émotions.

Elle possède une forte carapace, que même le lecteur peine à briser. Ses fragilités ne sont dévoilées que sous le regard sa sœur, de ses amis, ou d’Inaya, femme dont Léna s’éprend rapidement. C’est un sentiment frustrant, car Léna possède une histoire et des problématiques intéressantes, partagées par de nombreux jeunes adultes. Mauvaise entente avec sa mère, sentiment de rejet, abandon du père, ou encore le déni de son attirance pour les femmes.

Mer légère, profondes abysses...

Les histoires de cœur des jeunes sœurs sont au centre de leurs angoisses quotidiennes. Au travers de leurs premiers amours, Léna et Phoebe vont se transcender pour dépasser les barrières qu’elles se sont instaurées. Le temps d’un été, elles connaîtront tour à tour la peur, l’angoisse, la déception, l’amour...

Malgré un début un peu fragile, Les coquillages ne s’ouvrent qu’en été demeure une romance d’été réussie pour les jeunes lecteurs et lectrices. Nous sommes transportés en plein Pays basque français, le soleil brûlant les pieds, parfois nous surfons avec Léna et Inaya, puis nous pleurons avec Phoebe. Clara Héraut nous offre un roman qui se dévore rapidement, simplement, et qui réunit toutes les clés pour permettre une lecture agréable au retour des beaux jours.