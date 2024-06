Les somptueuses planches d’Aurélie Wilmet

Rorbuer prend place dans les contrées nordiques de Norvège. Fortement balloté par des flots capricieux, un marin pêcheur passe par-dessus bord et se noie. L’un de ses compagnons de frégate va alors accompagner son âme à travers divers rites païens.

Aurélie Wilmet livrait avec Rorbuer un premier album mystique salué par la critique et qui a remporté le Prix de la première œuvre en BD France Wallonie Bruxelles. Entièrement muet, cet album nous entraine dans les territoires glacés du Grand Nord pour entrer au contact des rituels et autres croyances qui composent le folklore de ces terres perdues.

Elle représente le fantastique qui hante ces lieux en réalisant un travail remarquable sur la couleur. À l’aide de crayons et de feutres, l’autrice adopte des nuances de pastel, construites autour de plages rosées très présentes, soulignées par des rouges orangés ou contrebalancées par des verts d’eau. Elle élabore une ambiance visuelle prégnante qui incarne particulièrement bien la spiritualité chamanique qu’elle dépeint.

Séduire par l’optique

En ces lieux où les phénomènes optiques comme les aurores boréales sont légions, l’irréel persiste, entoure et teinte le monde. Le silence qui règne dans ces planches accentue l’étrange qui s’en dégage et les pages vibrent de chocs chromatiques et de la matière plastique en effusion lors de scènes de transe où les visions convoquent un autre monde et excitent les corps.

Ces séquences poétiques approchant l’abstraction évoquent les planches de conclusion de Feu de Lorenzo Mattotti dans cette manière dont la plasticité fait récit, incarne les effusions en tous genres. Ne laissant pas non plus le spectateur dans l’expectative, Aurélie Wilmet propose en fin d’album de courts résumés des rituels représentés. Avec Rorbuer, elle réalisait une première œuvre puissante qui opère une séduction optique immédiate pour une expérience de lecture immersive.

Avec Épinette noire, qui sort quatre ans plus tard, elle prend davantage le versant du récit, toujours teinté de fantastique. Elle raconte l’histoire de Violette, pilote de ligne pour l’Aéropostale au Québec qui, dans l’immédiat après-guerre, suit son mari en territoire Inuk. Alors que ce dernier lui interdit de parler aux autochtones, elle va au contraire se lier d’amitié et découvrir les richesses de cette population. Mais, durant le dernier vol de la saison, elle est prise dans une tempête et son appareil s’abîme.

Sensibilité, ambition et puissance

Une course contre la montre pour sa survie s’engage alors. Plus narratif que son précédent ouvrage, Épinette noire embrasse une grande variété de sujets avec sensibilité, de thématiques féministes à d’autres inclusives.

Le parcours de cette femme à la rencontre de l’autre, à la rencontre de soi est particulièrement bien pensé. Les personnages secondaires sont aussi, en quelques dessins et en quelques phrases, bien brossés, incarnés, et l’on se prend vite à être captivé par cette histoire. Évidemment, si l’autrice adopte un scénario plus ambitieux et écrit, elle laisse tout de même la part belle à l’image.

Les mises en pages sont très aérées ce qui, en plus d’aménager des espaces plus amples pour les cases, fluidifie considérablement la lecture. Usant des mêmes outils, crayons et feutres, elle continue de jouer sur les matières, même si elle opère une légère adaptation graphique, comme si elle adoptait une focale plus appropriée au récit, précisant les formes et les visages.

Des séquences de rêves ou d’hallucination présentent au contraire un travail au trait gras qui s’impose dans sa puissance plastique, par des contrastes forts et une ligne épaisse, mouvante et sinueuse. Peut-être moins opaque que Rorbuer, Épinette noire démontre le talent de l’autrice à développer différents types de récit, mais toujours en nous emportant dans des histoires originales nourries des ambiances polaires.

S'ouvrir aux autres

Nés de la rencontre de territoires nouveaux (la Norvège et le Québec), et incidemment de peuples aux traditions différentes, ces livres traduisent une ouverture sur le monde, un intérêt pour l’autre et pour des peuples reculés aux croyances ancestrales ; ce sont deux beaux albums qui donnent à voir des planches somptueuses aux couleurs fascinantes.

Crédits image : Super Loto Éditions