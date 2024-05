Magma, se consumer à petit feu

L’histoire semble universelle. Une jeune femme, Lilja, a rencontré quelqu’un — il est très beau, plus âgé, et est très intelligent. Il lit beaucoup, est chercheur en sciences humaines et connaît Jacques Derrida par cœur. Lilja est impressionnée : pourquoi cet homme si parfait voudrait-il fréquenter une femme comme elle ? Petit à petit, dans le silence le plus total et sans qu’aucun de ses proches ne s’en rende compte, Lilja va s’enfoncer dans une relation profondément toxique, malsaine et dégradante.

Manipulation, emprise et abus de pouvoir

L’homme, dont la perfection incarnée n’est qu’un masque, se révèle être un narcissique notoire, lucide sur l’impact qu’il a sur la jeune fille de 20 ans et conscient que ses paroles ne seront jamais remises en question. Magma, écrit à la première personne, dévoile au fil des pages l’emprise progressive que l’intellectuel a sur elle. Il la coupe de ses amis, mais elle n’a pas le droit de voir les siens. Elle culpabilise de toutes ses relations passées, alors que lui ne se gêne pas pour la tromper — et lui raconter ensuite, en détail. Il lui impose de nombreuses pratiques sexuelles dégradantes, qu’elle s’oblige à accepter de peur de le perdre.

Lilja est, pour le lecteur, cette amie relativement proche qui nous assure être dans une relation saine, mais dont le partenaire semble tout de même suspect et douteux. Pourtant, personne ne s’en mêle, car ça ne les regarde pas, et chacun laissera cette jeune femme se consumer.

Avec Magma, les paradoxes s’enchaînent à chaque chapitre, et nous, lecteurs impuissants, sommes dépassés par les justifications de Lilja : « Bien qu’on habite ensemble, je ne dis pas que c’est mon petit-ami. Je trouve ce terme tellement terne et grotesque après tout ce temps ». Même le psychiatre, qu’elle finit par aller consulter, semble inutile et aveugle — il ne voit ni la souffrance profonde de la jeune femme ni le danger que cette relation représente pour elle.

Une autrice engagée

« C’est dans le silence que la honte et l’isolement prospèrent, et si personne ne le brise, l’histoire est vouée à se répéter à l’infini » déclare Thóra Hjörleifsdóttir dans la préface. L’autrice est par ailleurs membre du collectif féminin d’écriture The Impostor Poets, qui incite les femmes à ne pas se bloquer dans leur écriture et à dépasser le syndrome de l’imposteur inhérent à leur condition.

Avec ses chapitres courts et incisifs, Magma dévoile, sans aucune fioriture, la descente aux enfers d’une femme qui pourrait être n’importe qui, et que personne n’aide : ni ses parents, ni ses amis, ni aucun de ses proches. « Je me consume avec lui, bientôt j’aurai complètement disparu, je ne serai plus rien ». Malgré une fin très énigmatique, et qui pose question, l’ouvrage — qui a été l’objet de nombreux débats en Islande — rappelle une évidence : savoir veiller les uns sur les autres, toujours.