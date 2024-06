Des livres pour maîtriser les enjeux de l’acoustique

Les applications de l'acoustique sont nombreuses et variées. On parle notamment d’acoustique quand il est question de la conception de salles de concert et de studios d'enregistrement, d'isolation phonique des bâtiments, ou bien encore de la réduction du bruit des transports, de la conception de systèmes audio pour les téléphones portables et les ordinateurs, ou encore de l'étude des effets du son sur la santé et le bien-être.

L'acoustique est une discipline complexe qui nécessite une solide formation en mathématiques, en physique et en ingénierie. Les chercheurs et les ingénieurs en acoustique utilisent des outils et des techniques sophistiqués pour mesurer et analyser le son, tel que des microphones, des analyseurs de spectre, des logiciels de modélisation et de simulation, ainsi que des méthodes de traitement du signal. Mais, quand on ne connaît pas ce domaine, on peut, à travers la lecture de quelques bons ouvrages, accéder à un niveau satisfaisant pour les applications les plus courantes de l’acoustique.

Quand on parle, par exemple, de l’acoustique d’une salle, il existe plusieurs possibilités pour arriver à des résultats intéressants. On peut tout aussi bien jouer sur la forme de la salle, sur les matériaux de constructions, mais aussi sur l’emplacement des sources sonores. Cependant, avant de procéder à la correction acoustique d'une salle, il est préférable d'effectuer un audit sonore. On bénéficiera ainsi du conseil d’experts pour mettre en place des solutions en termes de traitements acoustiques. Il sera par exemple possible d’installer des panneaux acoustiques aux murs ou au plafond.

Introduction à l'acoustique et à ses applications (Editions Vuibert, 2013, 224 pages, 28.90 €)

Pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose à l’acoustique, il est de bon ton de commencer par les bases. Cet ouvrage est souvent conseillé aux élèves qui suivent par exemple un BTS audiovisuel et son, ou un DUT de mesures physiques. On retrouve exposés les différents domaines d’application de l’acoustique.

Les éléments de cours sont agrémentés d’exercices corrigés qui sont très formateurs. Cet ouvrage est signé par un spécialiste, André Brau, qui est docteur d'état en Sciences physiques, maître de conférences à l'université Nice Sophia Antipolis, et enseignant-chercheur au Laboratoire de physique de la matière condensée du CNRS.

Nuisances sonores (Dunod, 200 pages, 2007, 49.50 €)

Si l’on veut plus particulièrement s’intéresser à tout ce qui se joue, de près ou de loin, aux nuisances sonores, voici un ouvrage qui fait le tour de la question. L’autrice Louise SCHRIVER-MAZZUOLI, professeur honoraire des Universités en chimie physique, et spécialisée en science de l'environnement, présente les enjeux de l’acoustique en termes de prévention, de protection et de réglementation.

L'acoustique est un domaine essentiel pour les professionnels de l'environnement tels que les collectivités territoriales, les institutions urbaines et sanitaires, ainsi que pour les étudiants en écoles d'ingénieurs, masters, BTS, formations de santé et de sécurité. Cet outil de travail est également accessible aux non-spécialistes qui souhaitent acquérir des connaissances en acoustique et découvrir les méthodes de lutte contre le bruit.

Acoustique, informatique, musique (Presses des Mines, 2012, 387 pages, 59 €)

Signé Brigitte d'Andréa-Novel, professeur d'automatique à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, cet ouvrage offre une redoutable synthèse pour mieux comprendre les différentes applications de l’acoustique. On comprend ainsi comment ce domaine vient rejoindre les applications diverses qui sont faites dans l’informatique mais aussi dans la musique.

Le but de cet ouvrage est de fournir une vue d'ensemble complète des outils scientifiques utilisés dans le domaine de la musique. Il explore les liens entre les mathématiques, l'harmonie et la composition, ainsi que les méthodes de traitement du signal pour l'analyse et la synthèse des sons musicaux. Il traite également des méthodes d'automatique pour le contrôle d'instruments réels ou virtuels modélisés par les lois de l'acoustique. Enfin, il présente les outils logiciels et matériels associés à la norme MIDI.

Acoustique et musique (2011, 374 pages, Ecoles des Mines, 39 €)

Terminons cette sélection par la présentation d’un livre qui a fait date et qui continue cependant d’être d’actualité. Publié pour la première fois en 1971, ce livre est signé Emile Leipp, talentueux physicien et acousticien qui œuvra notamment pour faire converger une approche pratique à la démarche expérimentale ainsi qu’à la théorisation scientifique. Il traite de l'acoustique dans son sens le plus large, en tant que science générale des sons perçus et intégrés par l'homme. Malgré les avancées significatives de l'acoustique depuis la dernière édition de l'ouvrage en 1984, aucun autre livre n'a pu remplacer ce classique qui est maintenant épuisé.

Cet ouvrage offre une présentation complète des questions liées au son dans ses rapports avec la musique, abordant notamment la production, la perception, les principes de fonctionnement des instruments de musique et la caractérisation des lieux d'écoute.

Grâce à sa rédaction claire et vivante, Acoustique et musique est devenu une référence pour les débutants souhaitant s'initier à l'acoustique. Il leur permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour ensuite aborder la littérature spécialisée plus approfondie.

Crédits illustration Pexels CC 0