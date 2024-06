Gigantisme animal, Moby Dick de retour

Alors qu’il peut atteindre un poids colossal (jusqu’à 50 tonnes !), il se meut dans l’élément liquide avec une aisance et une grâce surprenantes. Le cachalot coche toutes les cases du gigantisme animal. Pourtant, la chasse qui lui a été faite a bien failli avoir raison de ce géant des mers.

La protection qui lui est aujourd’hui reconnue a permis d’enrayer cette disparition prévisible, mais n’a pas encore permis la reconstitution franche de l’effectif de l’espèce de nature à le faire « sortir du rouge ».

Et, aujourd’hui, si les agressions directes des chasseurs ont laissé la place à une surveillance et une étude scientifique de ces populations dans tous les océans du globe, d’autres agressions plus sournoises et moins visibles continuent de mettre en danger cette espèce emblématique : situés, eux aussi, au bout d’une longue chaîne de concentration alimentaire, les cachalots concentrent dans leurs chairs des polluants provenant des activités humaines dans des proportions phénoménales !

Des échantillons de graisse analysés montrent la présence de « plomb, mercure, cadmium [...] chrome en concentrations plusieurs fois supérieures à celles entraînant la mort des cellules en laboratoire » !

« En mars 2012, un [...] cachalot, échoué sur les côtes espagnoles, avait avalé 17 kg de déchets de plastique, dont une bâche de près de 30 mètres carrés ». Gageons que la situation n’a pas sensiblement évolué aujourd’hui pour croire à une amélioration significative !

L’expérience de la nature

Ainsi, au fil des années d’études de ce mammifère dont le gigantisme laisse interdit, François Sarano nous raconte toute la beauté, la complexité et le caractère étonnant des relations qu’il a tissées avec certains des groupes auxquels il s’est particulièrement intéressé.

Cela a commencé, pour lui, alors qu’il était jeune plongeur à bord de La Calypso du Commandant Cousteau : envers et contre toutes les préventions avancées par des pêcheurs locaux, en février 1987, au large de la Nouvelle-Zélande, François SARANO plonge à seulement quelques dizaines de mètres d’un groupe de cachalot.

Quelques secondes pour voir une masse énorme l’approcher puis plonger irrémédiablement au-delà de la zone de visibilité ! Une rencontre qui en précédera beaucoup d’autres, mais qui devient comme la porte d’entrée dans un monde nouveau où, progressivement, il apprendra à reconnaître ces mastodontes qui décident librement d’approcher, d’apprivoiser cette minuscule « grenouille » en face d’eux !

Tout au long de la douzaine de chapitres de son livre, François Sarano égrène ses expériences qui auraient pu tourner court si l’interdiction de la chasse n’avait pas été promulguée.

Il raconte comment de mythe effrayant, la mécanisation de la pêche à ramené le cachalot au rang de ressource économique à exploiter sans retenue « comme le pétrole ou le charbon » conduisant « l’espèce au bord de l’extinction » après que « plus de 770 000 cachalots sont massacrés entre 1946 et 1980 » pour une population estimée, avant la chasse, aux environs du million d’individus !

Il raconte les comportements sociaux des groupes de femelles qui organisent la protection des jeunes pendant que certaines autres descendent pêcher en des lieux où la pression hydraulique est deux cents fois supérieure à la pression atmosphérique !

Il raconte ces modes de communication, ces « clics », qui permettent autant une écholocation des proies qu’un « langage » susceptible de varier d’un groupe à l’autre comme autant de sortes de « patois ».

Il raconte ces rencontres avec des jeunes, curieux et entreprenants, qui viennent au contact des plongeurs pour « jouer ? »

Il raconte cette solidarité collective face aux attaques d’un groupe d’orques.

Il raconte que nous savons si peu de ce roi des profondeurs qui choisit les conditions et les moments où il accepte la proximité des plongeurs ou bien les évite.

Il raconte son aversion pour ces lieux où les animaux, gardés prisonniers, sont dénaturés aux yeux (pourtant demandeurs) des visiteurs qui ne s’interrogent pas sur la signification perverse de la démonstration que peut faire un cétacé avec un ballon sur son rostre ! Notre monde urbain s’éloigne chaque jour un peu plus de la nature, de l’altérité autre qu’humaine, de ce qu’il appelle les « coloca-Terre ».

Son livre est rempli d’informations scientifiques, d’histoires étonnantes, de rencontres improbables, de questions sans réponses, d’émerveillements toujours renouvelés, de poésie douce et pleine d’empathie.

Et se termine par des questionnements terribles sur notre capacité à nous assurer que nos enfants pourront, eux aussi, bénéficier des beautés qui nous sont encore accessibles : aujourd’hui moins qu’hier et plus que demain ? Déplorant que « de génération en génération, nous acceptons l’inacceptable appauvrissement parce que nous ne pouvons pas mesurer l’ampleur globale du désastre ».

Un livre magnifique !