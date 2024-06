La fuite en avant, dans un monde à sauver

Ce roman raconte leur quête et les rencontres qui jalonneront leur parcours. C'est une histoire mystérieuse, envoûtante et âpre, où les personnages aiment, chantent et se taisent, et où les langues et les mémoires s'affrontent. Une fable où les montagnes, les arbres et les oiseaux gardent de vieux secrets, tandis que des femmes veillent et agissent sans relâche dans l'espoir de sauver l'humanité.

Les éditions du Tripode nous en offrent un aperçu en avant-première :

Paolo Bellomo, poète originaire des Pouilles, dans le sud de l’Italie, réside désormais à Paris. Polyglotte et auteur d’une thèse sur la pensée de la traduction, il travaille également comme libraire. Faïel & les histoires du monde est son premier roman.

