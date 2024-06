Craque pour moi, Medaka : séduire le petit nouveau de la classe en 5 étapes  

Mona est la reine incontestée du lycée. Elle est belle et mignonne, souriante et gentille avec tout le monde (du moins en façade). Les filles l'admirent et veulent être son amie, les garçons sont tous amoureux. Sentir l'adoration absolue que tous lui vouent est son passe-temps préféré.

Mais voilà qu'arrive une ombre au tableau : c'est Medaka, le nouvel élève qui vient d'arriver au lycée. Seul et renfrogné, il se ferme tel une huître dès que Mona approche et n'hésite pas à la rembarrer sèchement. Comment est-ce possible ?

La belle extravertie et l’insensible renfrogné

Mona, ne pouvant tolérer cet affront, va tout mettre en oeuvre pour le faire tomber sous son charme. Ce faisant, elle va repousser ses propres limites, et même aller un peu trop loin...

Quand elle oublie son propre amour propre, Medaka déploie soudainement un côté cool et protecteur. C'est qu'il est tout de même fort séduisant, sous ce jour-là. Mona, prise à son propre jeu, se retrouve de plus en plus attirée. Mais ce n'est pas comme si elle en pinçait pour lui, hein ! C'est juste pour le faire craquer !

Les scènes de quiproquo et de dérapages s'enchaînent dans ce manga au ton léger, marqué par une solide dose de fan service et de bonne humeur. Personne ne se prend au sérieux, à part peut-être notre héroïne Mona. Sa confiance débordante en elle-même vient s'écraser au pied de ce petit Medaka qui la déstabilise et la rend tout à fait craquante.

Quant à Medaka, malgré son air renfrogné, il est loin d’être aussi prétentieux qu’il y paraît. Il a grandi à la campagne, dans un temple bouddhiste, et les jolies lycéennes de Tokyo lui font perdre tous ses moyens. Mais quand Mona va trop loin et se retrouve dans des situations gênantes, son bon fond ressort et il n’hésite pas à la sauver.

Flirt et imbroglios

Dans leur classe, il y a aussi Tsubomi, fan – ou stalkeuse ? – de Mona qui ne manque pas de remarquer son intérêt pour Medaka. Elle se promet de les aider. Mais de l’extérieur, elle a surtout l’air de vouloir leur mettre des bâtons dans les roues… Qui sait, peut-être que la jalousie sera un mécanisme efficace pour rendre Mona un peu plus honnête ?

Cette série, qui s’inscrit dans la classique lignée des romances au lycée, trouve son piment dans son héroïne, dont les efforts absurdes font tantôt sourire, tantôt rire. Elle fait tellement d'effort qu’elle paraît presque désespérée, ce qui la rend adorable et attachante.

Les personnalités totalement opposées de nos deux tourtereaux, Mona et Medaka, les amèneront à se fourrer dans des situations des plus absurdes, pour notre plus grand plaisir.

Avec 14 tomes déjà parus au Japon, Craque pour moi, Medaka ! séduira les amateurs de comédies romantiques. Deux tomes sont déjà parus dans une traduction de Soizic Schoonbroodt, le tome 3 est prévu pour septembre prochain.