Alex Toth, le génie du noir et blanc

Si Toth se fit connaître du grand public avec Space Ghost, personnage imaginé pour une série de dessins animés chez Hanna-Barbera, son style graphique minimaliste et dynamique s’exprime pleinement dans les albums. Avec la publication des histoires parues dans Creepy et Eerie, l’éditeur Delirium offre une anthologie exceptionnelle.

Vampires, aliens et meurtriers

Ces magazines, lancés en 64 et 66, versaient tous deux dans l’horreur, filiale de Warren Publishing qui éditait notamment Vampirella (également disponible chez Delirium).

Les histoires de ce recueil restent inégales — les parcourir d’une traite revient à engloutir un paquet de bonbons : un régal dans les premiers temps, mais un haut-le-cœur qui vient à la moitié du sachet. Les thèmes déclinés par les multiples scénaristes portent pour certains la marque d’Edgar Poe, quand d’autres ont magnifiquement résisté au temps.

Pour autant, ces contes horrifiques ont marqué leur époque — contournant les mesures de censure en vigueur à l’époque, poursuivant leur développement jusqu’en 1983 tout de même.

Ça va trancher (et pas qu'un peu)

Ces pulps, privilégiant le noir et blanc pour des raisons économiques, offrirent en 1973 et 1974 un terrain de jeu fantastique pour Toth : ses dessins jouent avec des contrastes monochromes autant qu’une composition particulièrement minutieuse. Chaque case est débarrassée de tout superflu pour accentuer l’ambiance voulue — horreur, suspense, angoisse…

L’effet dramatique est garanti, accentué par une approche cinématographique qui multiplie les points de vue afin de maximiser l’impact visuel. Toth décompose souvent les dialogues en plusieurs bulles de texte, réparties stratégiquement pour créer un rythme visuel et conduire l’œil du lecteur à travers la page.

L'héritage de Toth

Sa capacité à raconter des histoires complexes avec une simplicité apparente et une profondeur visuelle a influencé de nombreux artistes contemporains et ultérieurs. Son style est souvent comparé à des formes d’art traditionnelles comme les estampes japonaises, où la simplicité et la précision sont essentielles pour transmettre le message.

Malgré son influence majeure, Toth a parfois été perçu comme une figure difficile dans l’industrie, connue pour sa quête de perfection et son franc-parler. Cette réputation a peut-être contribué à une reconnaissance tardive de son génie. Néanmoins, son impact sur les générations de dessinateurs suivants est profond, et il est souvent mentionné parmi les plus grands artistes de comics de tous les temps.