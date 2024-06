Jours de sang : quand la maladie, c’est nous

Partout, sous toutes ses formes, du rouge. Carmin, vermillon, cramoisi, grenat. Dans la bouche, sur les lèvres, autour des yeux, parfois dans le dos, sur une cuisse. Et pour éviter d’y être exposé, une seule solution : une distance physique systématique. Difficile de se dire que tout a commencé par cet homme qui, immobile, ne prononçait plus aucun mot… mais à la place, ronronnait comme un chat. Juste avant de s’effondrer aux pieds de sa femme. Un homme qui, par cette étrange maladie, marquait le début d’une terrible épidémie.

« … Il y a eu des changements dans les strates, les substrats. L'apparition de teintes écarlates sur les végétaux, les animaux. [...] De minuscules marques grenat dans les yeux d’une femme, le dos d’un enfant recouvert d’un fin duvet cruivé. »

C’est dans ce monde de crainte et de méfiance que sont nés Anna et Adam, jumeaux âgés de 21 ans lorsque cette histoire commence. Ils habitent au milieu d’une commune abandonnée : par le passé, de nombreuses familles s’étaient regroupées ici, autour de l'énigmatique docteur Koan, rassurant par sa lucidité et ses savoirs. Mais ils sont partis, sans laisser de trace. Tout comme la mère des jumeaux : « Il y a deux ans qu’elle est partie, presque tous les jours, la douleur de cette séparation me fait fléchir les genoux. Si j’oublie son absence pendant quelques instants, le souvenir me revient comme un couteau et me poignarde ».

À LIRE – Sue Rainsford : “J'ai une grande tolérance pour les scènes gores”

Anna et Adam ont une vie étrange : comme le soleil et la lune « qui se croisent dans le ciel », Adam veille le jour, Anna la nuit, pour se retrouver à l’aube et au crépuscule. Là, ils s'agenouillent l’un en face de l’autre pour prier Tempête, cette apocalypse qu’ils attendent depuis leur naissance et qui ne semble pas arriver. Leur quotidien est monotone, ancré dans une solitude qu’ils connaissent par cœur. La seule personne qui habite encore non loin, c’est ce docteur, qui ne sort plus de son cottage. La folie semble l’avoir emporté, mais son corps subsiste.

« Quand le vent, le soleil, la tempête sont rouges, Nous courons, nous fuyons. Bouchons-nous les oreilles et fermons bien la bouche Quand l’homme rouge approche. »

Voici un roman qui est difficile à décrire, tant l’expérience de lecture est particulière. Si Sue Rainsford ne se cache pas de puiser dans des inspirations horrifiques, comme c’était déjà le cas avec son premier roman Jusque dans la terre, il ne s’agit pas que de ça.

L’autrice, dont la plume a été élégamment retranscrite en français par Francis Guévremont, se contente de nourrir notre imagination avec assez d’éléments pour nous laisser combler les interstices nous-mêmes. Avec nos propres peurs, inquiétudes, paranoïas… La narration alterne entre différents points de vue : les jumeaux, bien entendu, mais aussi des passages du journal du docteur Koan, ou encore quelques passages vécus à travers les yeux d’autres personnages du récit.

Le tout, pour créer cette sensation perpétuelle de déséquilibre : comment savoir qui a raison ? Où se cache la vérité, si elle existe ?

Jours de sang explore des sujets très différents : la maternité, le danger des croyances qui ne sont jamais remises en question. Mais aussi notre rapport à la nature, au corps humain, à nos faiblesses mentales et physiques. C’est beau, c’est violent et sombre, c’est complexe et surprenant. Bref, c’est un livre à lire au moins une fois.