Jon Fosse : le Prix Nobel n'est pas un autre

Dans ses romans, l’écrivain et dramaturge norvégien semble plus bavard que dans ses pièces. Ces dernières laissent peu d'espace aux longs discours, les personnages se contentant d’y déclamer une poignée de mots avant de se taire.

Ici, au contraire, le protagoniste parle — ou plutôt pense — sans jamais s’arrêter. Et pourtant, on a toujours cette même impression de langage saccadé, coupé, hésitant. Le roman est censé être un « flux de conscience », mais, plutôt qu’un langage fluide, le lecteur se retrouve devant un texte qui a la texture d’un solide angulaire et géométrique.

La petite touche spéciale de Jon Fosse, c’est de n’utiliser aucun point dans ses textes. Mais penser que son roman n’est formé que d’une seule et unique phrase de près de 300 pages, ce serait avoir une vision tristement étriquée de la ponctuation, domaine dans lequel le norvégien maîtrise ses propres codes.

La géométrie des choses absentes

L’auteur nobélisé écrit bel et bien des phrases, à sa manière, par une utilisation précise des mots, un découpage de la langue, à coup de « et », de « je dis », de « il dit », de « oui » et de « je pense » qui permet de ne jamais se perdre dans l’avancée de l’histoire. Le texte est modelé de telle façon que, flux de conscience ou non, le lecteur ne puisse jamais se perdre en glissant sans fin dans les méandres obscurs d’un tunnel infini, expérience qui caractérise parfois ce genre de narration.

Non, ici, le texte ressemble moins à un toboggan sans fin qu'à un escalier en colimaçon aux marches asymétriques. Cet escalier nous mène, flottant, presque hésitant, de scène en scène, d'événement en événement, d'objet en objet, de personnage en personnage. Jon Fosse battit ces marches à l'aide de répétitions lexicales, une manière hypnotique de mieux révéler ce qui est essentiel.

Dans Je est un autre, le récit suit le langage : tout est épuré. Le protagoniste, Asle, est solitaire. Il vit dans un appartement presque vide, mis à part ses tableaux, son chien, un mobilier réduit au strict nécessaire, et le fantôme de son épouse, Alse, disparue quelques années auparavant. Il ne rencontre presque pas d'amis, trois tout au plus, et quand il s’entretient avec eux, il parle peu, très peu.

Le découpage du vide

Il ne se passe pas grand-chose dans ce roman. Asle est un peintre qui connaît un succès relatif en Norvège. Son existence, qu’il traverse sans grand enthousiasme, est rythmée par les visites de son galeriste qui vient piocher ses meilleures œuvres pour ses expositions.

Notre narrateur passe le plus clair de son temps dans ce roman à se remémorer son adolescence — il ne la raconte jamais, il ne fait qu’y « penser » —, lorsqu’il a décidé de dédier sa vie à l’art. Il se souvient de ses relations distantes avec ses parents, de ses premiers mois de vie seul dans la grande ville, et de sa rencontre avec l’autre Asle, son homonyme. Ce dernier lui ressemble étrangement, il est peintre comme lui, il s’apprête à entrer à l’École des beaux-arts comme lui, et boit beaucoup, habitude que commence également à prendre le premier Asle.

Ce vide qui hante le récit révèle alors une énergie étrange, une présence inquiétante, un faux calme. Sous la froideur et la monotonie d'apparence se cache, semble-t-il, une tempête de vitalité.

Sous nos pieds, l'indicible

La simplicité des mots utilisés, alliée à la tension de cette prose à la géométrie hypnotisante, permet de rester accroché au texte sans jamais s’y ennuyer (à condition qu’on parvienne à y entrer un jour). On se laisse aller à cette poésie particulière. On flotte dans le texte, en réalisant que quelque chose de très intense se joue sous nos pieds et qu’on ne pourra jamais y avoir directement accès — sans que cela ne nous chagrine ou ne nous frustre pour autant.

Comme le résumait l’Académie Nobel, qui lui décernait le prix suprême en 2023, Jon Fosse, c’est « une prose innovante qui donne une voix à l'indicible ». La langue de Fosse peut dérouter, elle peut séduire, mais elle ne laisse jamais indifférent, car elle propose — voire impose — quelque chose d'unique.

Jon Fosse a inventé une manière de parler, un langage qui dévoile le monde à sa façon. C’est une poésie du silence et de l’absence qui avance l’on retrouve avec toujours autant de force dans Je est un autre. L’auteur norvégien y prouve que le Prix Nobel ne l’a pas fossilisé, qu'il continuera à chatouiller avec froideur la mystique que recouvre l'indicible.