Et l’on ne meurt pas de douleur

Trouver un logement à Paris sous la Révolution française quand on est député de province était, semble-t-il, tout aussi difficile qu’aujourd’hui lorsque l’on souhaite y venir pour les Jeux Olympiques, sans toutefois y laisser son salaire de l’année.

Robespierre, qui n’était pas embarrassé d’une famille nombreuse, trouva refuge chez le citoyen Duplay, chez qui il s’installa à l’été 1791. « Il y trouve une famille de substitution et un havre de paix, dans lequel il va passer les trois dernières années de sa vie ». Il y sera rejoint par sa sœur Charlotte, et son frère Augustin y fera de fréquents séjours.

Des quatre filles des Duplay, celle dont il est question ici est la plus jeune, Élisabeth. C’est au soir de sa vie que, poussée par son fils, elle rédigera ses mémoires qui nous plongent dans ses jeunes années et surtout en pleine Révolution française.

Une réalité historique

À travers l’histoire d’Élisabeth Duplay, l’historien tend à nous rappeler que la condition des « femmes de » sous la Révolution (mais pas seulement) n’était pas très enviable et bon nombre d’entre elles ont suivi leurs maris dans le trépas. Pourtant, le 21 janvier 1790, cette loi passait : « Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d’un coupable et les condamnations infamantes quelconques n’impriment aucune flétrissure à sa famille ». On le comprend, la réalité sera bien différente.

Malgré les épreuves, Élisabeth eut la chance rare de connaître un mariage d’amour et échappa à la mort, bien que passant par la prison.

Vie parisienne au XVIIIe siècle

Le récit de notre mémorialiste, bien que son histoire d’amour avec Philippe Le Bas et leur mariage puisse sembler de moindre importance pour la grande Histoire, offre une précieuse immersion à l’intérieur du foyer qui hébergea Robespierre, et s’il faut toujours lire des mémoires sans tout prendre au pied de la lettre, il faut bien avouer que cela permet d’adoucir un peu les traits de deux des plus insaisissables révolutionnaires : Robespierre et Saint-Just.

Il nous permet aussi de voir d’un peu plus près comment les Parisiens vivaient et comprenaient ce qui se passait autour d’eux. Ainsi écrit-elle à propos du 10 août 1792 : « Nous fûmes tout à la fois effrayés des récits qui nous furent donnés de l’assaut contre les Tuileries, mais également heureux de voir le trône s’effondrer avec fracas. »

Si nous apprenons, par divers récits et études portant sur la Révolution française, que tout alla très vite en seulement quelques années, sa rencontre avec Philippe Le Bas, la naissance de leur amour, leur mariage, la naissance de leur fils puis le suicide de son mari, le tout en à peine deux ans, nous prouve, s’il en était encore besoin, l’urgence de vivre en ces temps de chaos.

Vérité pure ?

Le manuscrit original des mémoires d’Élisabeth n’ayant pas (encore) été retrouvé, la présente édition est celle qu’a remise Stéphane-Pol, descendant des Le Bas, à Ernest Flammarion en 1900. Michel Biard prévient ainsi qu’il a pris quelques libertés en remplissant « à la façon de » quelques trous, mais précise également qu’une telle « fantaisie », que d’aucuns pourraient gravement qualifier de faux en écriture ou de pastiche, « s’est appuyée pour l’essentiel sur des archives et des faits avérés ». Faute avouée…

Quoi qu’il en soit, cette histoire dans l’Histoire est touchante et instructive. Ce texte, s’il n’est pas d’une grande puissance littéraire, n’en reste pas moins terriblement humain, voire joliment naïf. Nous vivons et aimons au rythme d’Élisabeth et sombrons avec elle quand elle comprend qu’elle ne reverra plus jamais l’homme qu’elle aime.

« Grand Dieu ! et l’on ne meurt pas de douleur. » Il faut croire que non : elle décédera à l’âge de 86 ans, après avoir épousé en secondes noces Charles-Louis-Joseph Le Bas, frère de son défunt mari.