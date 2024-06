Vies et morts, dans les montagnes catalanes

Perché entre des falaises dans une région reculée de Catalogne, le mas Clavell, fréquenté par des chasseurs de loups, des embusqués, des sorcières, des bandits, des fantômes, des pilotes de rallye et des démons, s'accroche au sol telle une tique.

Cette vieille maison renferme des siècles de souvenirs : ceux de Bernadeta, aux yeux sans cils qui voient l’invisible ; ceux de Margarida, dont le cœur aux trois quarts plein de rage remplace un cœur entier ; ou ceux de Blanca, née sans langue, observant silencieusement avec sa bouche semblable à un nid vide.

Irene Solà, avec une prose musicale et humoristique, explore les liens profonds entre la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, la mémoire et l’oubli. Son roman, à la fois vivant et drôle, est imprégné de légendes et de poésie.

Les éditions du Seuil nous en proposent les premières pages en avant-première :

Irene Solà, née en 1990 en Catalogne, est une écrivaine, poétesse et artiste. Son œuvre Je chante et la montagne danse a remporté quatre prix littéraires, dont le Prix de Littérature de l’Union européenne en 2020, et a été traduit en vingt-sept langues. En 2024, son livre Je t’ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres a reçu le Prix Finestres de littérature en catalan.

