Erri de Luca et Les règles du Mikado, ça compte aussi pour la vie

Dès la préface, Erri De Luca est clair : on ne saura jamais le nom de ces personnages. « Les noms ne comptent pas pour moi. Ils n’ajoutent rien aux gens. Au contraire, ils retirent », nous dit-il dans sa préface. Alors soit, pas de nom. Seulement deux personnes. Un campeur solitaire, retraité, à l’aise loin du tumulte urbain et, face à lui, cette jeune gitane qui fuit sa famille. Pourquoi ? Parce qu’elle a refusé de se marier à l’homme à qui elle était pourtant promise. Elle a renié sa culture, sa famille, tout ce qu’elle a toujours connu. « Je me suis enfuie il y a deux soirs, après la fête de fiançailles. J’ai déshonoré mon père en me sauvant. Je ne peux pas revenir. »

Au fil de la nuit, alors qu’ils n’arrivent pas encore à distinguer les détails qui composent le visage de l’autre, ils échangent. Le sommeil ne vient pas, la neige tombe – et donc efface les traces de cette jeune fille en fuite. Elle explique notamment pourquoi elle a choisi l’Italie pour se cacher de sa famille : « Chez vous, les gens s’occupent de leurs affaires. Ils peuvent lancer des pierres, mais ils ne dénoncent pas à la police ». Elle se sait presque en sécurité, même si elle devine que son père s’est empressé de partir à sa recherche. Non pas pour lui permettre de revenir, mais pour sceller son destin, hors de cette famille qui ne peut plus être la sienne.

Lui raconte sa jeunesse. Comment il est devenu apprenti chez un horloger, qui a été assez généreux pour l’accueillir dans sa boutique : « J’ai tout de suite été habile de mes doigts. J’ai commencé à réparer les réveils, les mécanismes les plus gros, puis je suis passé aux montres ». Une vie réglée, à la seconde près. Voilà aussi entre autres pourquoi il s’éloigne si souvent de la vie normale, du rythme saccadé du quotidien.

Une rencontre douce et fluide, comme la nuit

Face à cette jeune fille, qui croit aux signes et aux messages de la nature, il découvre une autre vision du monde. Loin de cette image qu’il se fait de la vie – où chaque personne fait partie d’un grand mécanisme qui se doit de tourner, encore et encore –, il apprend à écouter et s’adoucit face au discours de la tzigane. De ces nombreuses conversations découlent une amitié unique et touchante. Une amitié qui continuera pendant de longues années, bien après s’être séparés. Car ils finiront par s’écrire, se raconter leurs nouvelles aventures, se tenir informés de leur évolution personnelle.

Les règles du Mikado se lit d’une traite. Ce livre est court, certes ; il est aussi écrit presque uniquement avec des dialogues, de quoi rendre la lecture fluide et prenante. L’auteur nous invite à participer, quoique avec recul, à ces conversations pleines de sagesse. C’est une rencontre non pas seulement entre un vieil homme et une jeune femme, mais entre deux cultures, deux visions du monde parfaitement opposées. Voilà où se trouve la particularité de cette histoire : dans les différences et les similarités qui existent entre ces personnages et ce qui les relient.

Avec ce petit roman, Erri De Luca nous offre une histoire qui, sans qu’on puisse s’y attendre, est tout à fait surprenante. Mais dévoiler la raison derrière cette douce surprise serait bien dommage. Alors finissons avec une touche de philosophie, pour voir la vie autrement…