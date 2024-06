Ry Cooder : mélodies perdues de la Cité des Anges  

Pas que les Budé et ses couvertures jaunes et rouges caractéristiques, à destination des antiquisants, dans la maison à la chouette. L’expérimenté et respecté Jean-Claude Zylberstein y dirige deux collections : Le Goût des idées, habitée par des plumes comme l’Académicien Xavier Darcos, Aldous Huxley, André Suarès ou François Mitterrand, et Domaine Étranger, pour laquelle il a exhumé cette pépite méconnue, publié en version originale en 2011, et une première fois traduite en 2013 chez 13e note éditions.

La Cité des Anges entre 1940 et 1960 par le natif de la ville qui deviendra mégalopole. Celle des marginaux, des chicanos et des noirs, des galériens, des zikos, à travers huit histoires. Toujours le même profil de personnage principal - on comprend mieux qui a été Ry Cooder lui-même : un mec, indépendant, solitaire même, dans la lune pas mal, mais débrouillard et qui compense par de la méthode. Font ce qu’ils peuvent, pas de relation sexuelle, de la drague tout au plus.

Frank St. Claire, 38 ans, célibataire, fait du porte à porte pour nourrir les colonnes de l’annuaire, payé 25 cents la page. Une première nouvelle qui aurait mérité l’étirement du roman, grâce à son ton, son rythme, son ambiance. Ry Cooder bien moins trash que Bukowski, un peu dilettante comme les meilleurs Coen, pas sombre du tout à l’inverse du LA année 40 d’Ellroy, mais des morts quand même : cette fois, un voisin s’est jeté par la fenêtre après l’avoir invité à manger des spaghettis, bizarre… Il va essayer de comprendre…

Encore un suicidé de trois balles dans le dos et un mec trop curieux dans la nouvelle suivante… On est cette fois en 1949, avec Ray Montalvo, Italo-Antillais (un sujet en soi), futur Ramildo d'Hollywood. Il taille des costumes dans le quartier des prolos mexicains et noirs, et a eu un succès dans la chanson il fut un temps. Il y a son pote Herman, qui donne à toutes ses phrases des allures de question, et un drame déjà prévu dans les cieux…

En 1950, on suit un guitariste mexicain qui a souffert, mais pas un mariachi. Plus du côté de Carlos Santana. Cette teigne d’Alberto Salazar, critique de cinéma insupportable, a été assassiné dans une salle de projection… Deux ans plus tard, Alphonso Mephisto, di Al Maphis, se trouve embarqué dans une sale histoire dans le trou paumé de Kingman, Arizona. Le batteur, souvent l’idiot du groupe, mais pas cette fois comme chez Sklipnot, était là pour jouer trois semaines avec son groupe dans un bar-bowling miteux, et rêve à un projet d’« hôtel-caravane”…

Un conducteur de tramway viré, raconté dans le style de l’Hollywood classique, avec voix off et scénario de film noir à la Tueurs, qui révêla Burt Lancaster et Ava Gardner, rien que ça… Un paumé revenu de tout comme Humphrey Bogart, le dîner de Lydia pour se raconter, une jeune femme jolie, mystérieuse, esquintée, agressive e choquée, une ex-femme partie en taule pour une arnaque ratée… Ils se sont même mariés pour le coup.

Toutes les histoires de Ry Cooder sont finalement teintées de ce vieil Hollywood, mélangé à la télévision niaise de cette époque morale et puritaine, comme son racisme ordinaire et naïf. Cette Amérique traversée par la Beat Generation, intégrée dans le système, qui découvre à travers le petit ou le grand écran la vie de cette faune de marginaux, comme nous en lisant le recueil de l’écrivain-musicien. À l’inverse du cinéma, modernité de l’auteur, le super-flic Donald McClure ne résout aucune enquête, et comme dans la vie, tout le monde s’en fout…

Présentateur: Et maintenant, Truman Bradley va vous parler de l'histoire de la semaine prochaine. TB: La semaine prochaine, un Philippin poignarde un homme dans une salle de cinéma, mais un Mexicain est accusé à sa place. À moins que ce ne soit l'inverse? Soyez sans faute des nôtres à l'écoute de J'aime les histoires.

Passent Billie Holiday, Fats Waller, Billy Tipton qui se faisait passer pour un homme et se tapait des femmes - « les péquenauds n'y voyaient que du feu » -, John Lee Hooker, Charlie Parker, Canned Heat, Lorrie Collins, Joe Maphis, et un tas d’artistes encore connus du seul Ry Cooder et ses semblables les plus pointus. Tout un monde d’oiseaux de nuit : « On m'a relâché du commissariat à sept heures du matin. Voilà des années que je ne m'étais pas trouvé dehors à de moment de la journée. Je suis allé en voiture chez Philippe, sur Alameda Street. Moi qui ne prenais jamais de petit-déjeuner, j'ai commandé des œufs et du bacon. Je n'avais pas mangé de bacon depuis l'armée. Le bacon de l'armée, c'était surtout du gras. »

Herb Sounders, autre ancien chanteur devenu mécano pour un concessionnaire véreux, qui fait pousser des légumes et les partage avec sa voisine qui les cuisine, aime à se poser dans les rades minables de l’ancien Venise Beach peuplé de clodos et des survivants des camps. Lui aussi est embarqué dans une histoire à dormir débout, à base d’arnaque immobilière dans la Santa Monica d’avant les richards, et d’un fou furieux qui veut à tout prix changer de sexe, quitte à passer par les instruments d’un avorteur cubain…

Enfin, une histoire à la Inherent Vice, d’un autre grand enfant de LA Paul Thomas Anderson, sans la drogue mais avec des planeurs. On a atteint les années 60.

Une nouvelle focale sur le Los Angeles époque Raymond Chandler et Ross Macdonald, par un musicien amoureux de la musique latino, qui nous fait ressentir une époque de cette ville de rêve, et si difficile. Pas sûr que ce soit la nostalgie qui anime Ry Cooder, plutôt l’amour d’un certain type de figures écorchées, qui font leur truc.