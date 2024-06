J’aime un peu, beaucoup, passionnément… à la folie

Diane, elle, est une inconnue. Une madame-tout-le-monde, donc un peu madame-personne. Tout ce qui la distingue, au moins un peu, c’est son travail en tant que photographe. Abonnée depuis longtemps à cette Lou Trenet, elle la connaît sur le bout des doigts. Ses habitudes – sa commande dans tel café de Paris –, ses préférences – florales et autres –, jusqu’à même réussir à trouver son adresse, rue Madame dans le VIe arrondissement. Plus que la connaître, elle l’adule. Simplement dit, Diane est obsédée par Lou. Alors qu’elle vit un quotidien dans l’ombre si rassurante de l'anonymat, elle ne rêve que d’une chose : se rapprocher de Lou Trenet.

Une réalité qui devient possible grâce à ce contact en commun. Une certaine Cléo, actrice en devenir, « spontanée et généreuse », qui invite Diane à son cours de théâtre. Un cours auquel Lou participe aussi. La voici, sa chance : se baser sur cet heureux hasard pour interagir avec la jeune femme, pour la première fois. Faire connaissance, enfin. Se faire connaître, surtout. Être vue. Entrer dans cet univers – et ne plus jamais le quitter.

Au fil des échanges entre les deux jeunes femmes, Lou donne à voir le revers de la médaille de son statut : celui où le rôle qu’on se donne à jouer peut finir par nous étouffer, peut-être aussi nous faire oublier qui nous sommes.

« Quand tu deviens un personnage public, les autres estiment que tu leur appartiens un peu, parce qu'ils ont construit ton succès. Alors ils se permettent tout et n'importe quoi. Je ne sais même pas si je m'appartiens encore, pour être honnête. »

Lou Trenet se considère chanceuse, bien sûr : il n’empêche que la réalité lui donne du fil à retordre. Car elle participe à un monde qui subsiste par l’apparence, le beau, le luxe. Un monde dans lequel il faut se créer une vie idéale, toujours rose, d’une douceur indécente. Quitte à masquer les moments de doute, les instants de faiblesse, les nuits de solitude. Sans oublier la vraie bête noire de cette histoire : une abonnée anonyme qui finit par tout faire disparaître.

Voici donc le premier roman de Camille Yolaine – et quel roman ! Avec J’aime, on plonge tête la première dans un thriller psychologique qui fascine dès les premières lignes. Si l’autrice ne révolutionne pas le genre, voire que la conclusion est presque attendue (mais ne serait-ce pas le but de cette lecture, finalement ?), ce livre est plus qu’appréciable.

Avec des chapitres courts et bien rythmés, la tension augmente au fil des pages avec un effet crescendo tout bonnement délicieux. Difficile de reprendre son souffle : on dévore ce roman à toute vitesse, c’est comme ça.

Comment conclure ? Simplement. Avec un bravo à cette nouvelle plume francophone et avec une petite question : à quand le prochain ?