Épreuves mortelles, légendes anciennes : une nouvelle série fantasy 

12 ans d’enfermement dans la prison de Nostraza : Lor, personnage principal, est condamnée à une vie sous les barreaux de cette prison impitoyable, dans laquelle règne la dure loi du plus fort. Aux côtés de son frère Tristan, et sa sœur Willow, elle survit tant bien que mal dans un monde où être une femme, c’est être une cible de choix.

Femme au caractère bien trempé, mais également personnage en colère car victime d’un enfermement injustifié, Lor provoque le désordre parmi les prisonniers. Elle atterrit au « trou », creusé dans un endroit reculé de la forêt magique et impénétrable qui borde Nostraza. Personne ne survit au Trou : c’est la règle officieuse, presque légende, inhérente à cette punition.

Après plusieurs nuits en proie à la faim, la soif, mais surtout à l’appétit des créatures qui rôdent autour du Trou, Lor tend l’oreille et comprend qu’une émeute agite la prison. Ses forces la quittent, et après un ultime effort, elle s’endort. Lorsqu’elle rouvre les yeux, choyée dans des draps de soie, elle est nourrie des meilleurs mets : est-elle au paradis ?

En réalité, Lor a été kidnappée.

La cour du Roi Soleil, entre tradition et misogynie

Elle est l’Hommage Final : selon une vieille tradition de la Cour du Soleil, ennemie de son royaume natal, un « rat de Nostraza » est choisi annuellement pour concourir aux épreuves de la Reine Soleil et prouver qu’il est possible de changer son destin. Lor est donc la dixième femme sélectionnée pour participer aux épreuves et prétendre au titre de reine.

Entre force, stratégie, séduction, et intelligence : elle doit apprendre et jouer de ses vices pour échapper aux pièges mortels qui lui sont tendus.

Dans une épopée qui rappelle la trame narrative des fameux Hunger Games (un personnage non consentant doit participer à des épreuves mortelles pour survivre), Nisha J. Tuli plonge son lecteur dans un univers quelque peu archaïque : dix femmes se battent pour survivre, mais surtout pour gagner l’affection du roi.

Alors il faut être correctement apprêtée, soigneusement maquillée, et impeccablement coiffée. Heureusement, le caractère de notre héroïne, rebelle et brut de décoffrage, est là pour briser la monotonie d’un schéma déjà trop connu des lecteurs.

Lecteur perdu, ou lecteur conquis ?

Lor évolue dans un décor majestueux, auquel l’autrice rend justice au gré de longues descriptions, immergeant ainsi le lecteur au plus près de son héroïne. Si elles mènent parfois à de légers temps de flottement dans le récit, elles sont aussi là pour appuyer le contraste entre les racines de Lor et la démesure de sa nouvelle condition.

Un poil trop soudain, voire trop extrême, le changement radical que subit Lor est un pari dangereux : soit il sort le lecteur de l’intrigue, soit il le pousse à tourner les pages. Je choisis la deuxième option : après tout, il s’agit d’un roman de fantasy, alors, chapitre suivant !

Vieilles légendes et cruauté : bienvenue à la Cour du Roi

Portés par l’imagination de l’autrice, nous découvrons l’horreur des épreuves. Cruelles, elles surgissent de façon totalement imprévue dans le récit, et sont décrites avec force et précision. Si elles nous procurent bien des frissons, et que l'on s'en délecte avec un plaisir non coupable, elles auraient également mérité plus de place dans l’ouvrage. Elles sont à la fois le cœur et le nœud de ce premier tome, une belle mise en bouche de ce que ce nouveau monde réserve à Lor.

Au fil du récit, l’autrice convoque d’anciennes légendes, probablement reliées au secret de Lor, dont nous n’avons pas connaissance jusqu’à la fin du premier tome. Révélé à demi-mot lors de sa confrontation avec le miroir du Roi Soleil, un artefact magique qui possède une volonté propre, il tient le lecteur en haleine pour les 400 premières pages de cette série, et appelle évidemment à la poursuite de la lecture.

Une série à suivre ?

Quelques faiblesses donc pour ce premier tome, démarrage un peu lent d’une série qui promet pourtant nombre de rebondissements. Car, si la curiosité pousse à en terminer la lecture, l’on découvre avec surprise une fin de roman très bien maîtrisée, riche en retournements de situation. Les personnages (jusqu’à lors plutôt lisses) se révèlent complètement, et promettent une suite des événements complexe et plus approfondie.