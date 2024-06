Un nouveau numéro pour @flaash_revue. La revue culturelle et technique d'anticipation se penche cette fois sur le cycle de vie humain.

De la procréation sélectionnée à la vie éternelle en passant par les humains augmentés, Flaash propose cet été un ensemble de réflexions en trois temps (natalité, vie et mort) sur le futur de l'être humain en tant qu'espèce, à l'heure où les technologies colonisent notre monde jusqu'à nos chairs et nos esprits.

En guise d'introduction, une interview avec l'auteur de SF Alain Damasio. Il revient sur son aventure dans la Silicon Valley, à partir de laquelle il a rédigé son dernier ouvrage : Vallée du silicium. Damasio s'y montre plus curieux que critique, et cherche à comprendre, plutôt que de juger, les psychologies, les choix et les vies de ceux qui bâtissent le monde du futur.

Puis rencontre avec les Collins, une famille un peu flippante mais pleine de bonnes intentions, si l'on en croit Simone et Malcolm, les deux "hipsters eugénistes", parents d'enfants dont les embryons ont été méticuleusement sélectionnés par plusieurs tests génétiques. Ils ont pour ambition de faire de leur lignée la plus nombreuse du monde d'ici 11 générations.

Ils s’inscrivent dans le même mouvement qu’Elon Musk, qui annonçait dès 2005 vouloir "peupler le monde de sa descendance"...

Le reste du dossier cherche à ratisser tous les pans de nos vies, pour montrer comment les technologies bouleverseront et les bouleversent déjà nos quotidiens. Santé, solitude, obsèques, deuil, mort, rien ne semble leur échapper.

Avec un peu plus de légèreté : dans sa rubrique SF, Sex and Sun, Léonard Desbrières voyage dans ses références littéraires pour imaginer les pratiques sexuelles du futur.

Flaash Revue continue d’explorer les divers chemins, attrayants ou pas, que l’avenir nous propose, toujours truffé de références culturelles autant classiques que pointues.