Ducky Coco : le western à la sauce Anouk Ricard

Les abonnés du journal Spirou se souviendront peut-être, voilà une grosse dizaine d'années de cela, Anouk Ricard avait pris plaisir à dessiner Jolly Jumper et son cowboy attitré, dans une planche où leur route désertique croisait celle des schtroumpfs. Rencontre improbable, voire impossible, entre deux univers parallèles qui n'auraient pas dû se croiser, même à l'infini.

Rencontre du 3e type...

Cette planche originale a-t-elle lentement maturé dans l'imaginaire de la dessinatrice pour finalement donner naissance à ce solide album situé dans l'ouest sauvage ? Ce n'est pas impossible, car si l'on y pense bien la couleur du bonnet des Schtroumpfs + l'univers de Lucky Luke = Ducky Coco.

Après avoir illustré nombre d'albums jeunesse, Anouk Ricard est de retour à la bande dessinée destinée au public averti. C'est à dire au public qui a saisi que la BD est un espace où peuvent surgir les univers les plus sérieusement délirants. Et ce nouveau titre, composé d'une succession d'aventures du canard blanc le plus célèbre de tout l'ouest, est fidèle à la liberté de ton et d'enjeux que la bédéiste s'octroie à chacun de ses projets.

Ducky Coco est un canard blanc solitaire, et sa monture — trouvée en cours de route — n'est autre que Guiguite, un canasson qui parle et n'a pas sa langue dans sa poche. Ensemble, comme le genre l'impose, ils chevauchent d'une ville à l'autre dans un Ouest très sauvage, c'est-à-dire très peu civilisé.Dans un patelin, les habitants sont incapables de dire les choses en face, dans un autre les malfrats sont partout, dans un troisième, on ne se parle qu'en dégainant son arme et, dans un autre encore, on ne croise que des marchands de farces et attrapes.

Blanc comme la neige au Texas

Dans tous les lieux et dans toutes les situations, Ducky Coco ne se laisse pas décontenancer. Il est forcé de trouver des combines pour cohabiter avec les locaux ou s'enfuir sur la pointe des pieds. Il ne manque ni d'astuce ni d'intrépidité pour rendre la justice et tenter de redresser les torts dans un monde très tordu. C'est à la fois drôle et totalement barré.

Un habillage somptueux

Ce qui frappe, dès la prise en main de cet album, c'est la qualité de la fabrication. La couverture d'un jaune flamboyant est percée d'une découpe en étoile explosive où surgit, sur sa monture cabrée, un héroïque Ducky Coco plein d'entrain. L'intérieur suit la ligne graphique à laquelle la dessinatrice nous a habitués : des dessins faussement naïfs en ligne claire, et des bulles en écriture cursive où les personnages débitent plein de candeur leur bêtise crasse et leurs hilarantes maladresses verbales.

Comme à la grande époque des aventures d'Anna et Froga (à l'époque publiées chez Sarbacane), Anouk Ricard nous offre quelques doubles pages à la gouache où elle réinterprète des scènes de western en y ajoutant quelques personnages incongrus dont elle raffole que ce soit un ver de terre affublé d'un Stetson et d'un pistolet, un moustachu en caleçon ou une tablée de chiens qui jouent aux cartes... Ces images étranges et drôles à la fois, toujours décalées, se savourent comme une pause surréaliste entre deux gags en quelques planches.

2024 la grande coïncidence

Ce fort joli album est publié par les éditions 2024 qui s'étaient choisi ce nom alors que l'année aujourd'hui en cours semblait bien lointaine. Mais le temps a passé, la maison a tenu le cap, avec des projets qui ont toujours l'art de remuer les tripes graphiques. On ne peut que saluer le travail de la toujours jeune maison, dont certains titres, à l'instar du Discours de la panthère de Jérémie Moreau, ont connu un succès public alors que d'autres sont restés plus confidentiels. Mais chacun des albums a été conçu avec un goût du détail et un soin dans la fabrication des livres qui méritent d'être soulignés et applaudis.

Espérons donc que l'année 2024, loin d'être la fin de cette belle aventure, soit juste l'occasion de célébrer la « grande coïncidence » entre le nom de la maison et l'année en cours et que... l'éditeur vive selon la formule traditionnelle des contes de fées : longtemps, heureux et avec beaucoup de petits albums.