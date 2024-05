De Neiges et de Flammes : sublime épopée dans une forêt enneigée  

Une immense forêt enneigée, la nuit. Deux garçons courent aux côtés d’un dragon sans ailes. Ce sont des princes du royaume des neiges, et c’est la première fois qu’ils sortent du château où ils ont grandi. L’aîné, Kislim, a promis à la princesse du royaume du feu qu’il la retrouverait quand ils auraient treize ans.

Quête à travers un sublime décor

Mais leurs fiançailles ont été rompues pour trouver plus digne époux à la princesse que le distrait et sensible Kislim, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes, et ils ne se sont jamais revus. Alors Kislim a fugué dès que cela lui a été possible, pour aller à sa rencontre. Al, le plus fort et le plus gentil de ses frères, l’a suivi pour le protéger.

Car le royaume des neiges regorge de dangers. Une terrible épidémie y sévit et y tue presque tous les enfants. Et pour ne rien arranger, des monstres sans visage se tapissent dans l’ombre de la forêt, leurs crocs et leurs griffes prêts à déchiqueter sans pitié le premier venu. Bien que les princes possèdent le don de la magie, ils sont encore peu aptes à l’utiliser, et le roi a déjà envoyé ses meilleurs archers à leurs trousses…

Dès les premières pages, le temps s’arrête et on est transportés dans l’ambiance à couper le souffle de cette série hors norme. En quelques traits, nous sommes nous aussi en train de nous cacher sous les branches sombres des pins dans la nuit enneigée, ou plongés dans les souvenirs des personnages, à rouler sur les lourds tapis du palais, à écouter aux portes dans l’ombre des couloirs éclairés à la bougie.

Quant aux monstres, tout de griffes et d’yeux, ils possèdent juste ce qu’il faut d’inhumain pour nous communiquer la peur des personnages.

Un seinen aux allures de josei

Kiko Urino signe avec De Neiges et de Flammes son douzième manga et sa quatrième série, mais ce manga est son premier à être traduit en français. Si l’autrice n’a donc pas encore son public dans l’Hexagone, sa maîtrise de la mise en case et du récit ne font aucun doute. Elle qui a plutôt l’habitude de dessiner des josei, mangas sur des thématiques de société destinés aux femmes adultes, on s’étonne de la voir signer une série dans un univers fantastique.

Mais la lecture nous fait vite réaliser que, loin de l’ambiance conquérante des isekai, c’est ici les sentiments humains qui sont au centre de l’intrigue. On suit deux amis d’enfance que les normes sociales ont séparés et qui, en toute innocence, se sont promis de se retrouver, envers et contre tout.

Outre le trait poétique, rafraîchissant et tout en nuance, les thématiques rappellent donc elles aussi celles du josei, pour un récit qui explore l’amitié, l’amour et la détermination, mais ceci dans un monde prenant où la nature et les coutumes façonnent les rapports humains. La peur des monstres, comme celle d’être rattrapés par leur famille, mettra à l’épreuve les deux princes partis en quête de la princesse des flammes.

Voyage au travers des forêts enneigées, ode à l’amitié la plus pure et la plus enfantine, De Neiges et de Flammes (trad. Julie Debelhoir) est le récit subtilement dessiné d’une belle aventure.