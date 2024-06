Rarement dans la vie d’un lecteur aura été donnée plus belle opportunité d’ouvrir un ouvrage sans queue ni tête avec tant de plaisir. Vitaly S. Alexius, auteur russo-canadien avait démarré avec un webcomic, avant d’être contraint de faire imprimer son projet…

Le récit se déroule dans un futur où l’humanité a presque disparu. Le Capitaine, personnage principal, règne en maître sur ce chaos, accompagné de ses compagnons aussi loufoques qu’intrépides : Snippy, Pilot et Engie.

L’humour est omniprésent. Les dialogues, souvent absurdes, sont un savant mélange de cynisme et de non-sens. Chaque page est un bijou de créativité où l’absurde devient la norme. Le Capitaine, toujours vêtu de son masque à gaz et de son uniforme militaire, est un personnage charismatique et déroutant. Son optimisme délirant et ses plans farfelus apportent une touche de légèreté à ce monde en ruines.

Mais au-delà de l’humour et de l’esthétique, Romantically Apocalyptic aborde des thèmes profonds. La solitude, la folie et l’espoir se mêlent dans une danse macabre. Les personnages, bien que caricaturaux, reflètent des aspects très humains de la survie et de la résilience. La série interroge notre rapport à la technologie, à la nature et à la société.

Un extrait est proposé en fin d’article, pour se convaincre qu’en réalité, l’apocalypse aurait presque quelque chose de reposant…