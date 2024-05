Un nouveau directeur général adjoint chez Lagardère

Issu de l’École normale supérieure de Cachan et détenteur d’un DEA (Diplôme d’études approfondies) en Finance, Grégoire Castaing a commencé sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen, puis a poursuivi dans le cabinet d’Ernst & Young.

Son parcours au Groupe Canal+ débute en 2007 comme directeur adjoint de l’audit interne, suivi d’une promotion au poste de directeur des services financiers, puis de directeur financier groupe, avant d’atteindre la fonction de directeur général adjoint en charge des finances et de la stratégie. Il conservera ces responsabilités jusqu’au 15 septembre 2024 de manière transitoire.

Jean-Christophe Thiery, président directeur général de Lagardère SA, exprime son enthousiasme à l’idée d’intégrer Grégoire Castaing au sein de la direction : « Il apportera sa très grande expérience, ses compétences largement reconnues, sa puissance de travail, et sa capacité à conduire le changement et à fédérer les équipes autour de projets d’optimisation de la performance financière et opérationnelle. Grégoire est un véritable atout au sein de l’équipe dirigeante pour mener l’ambitieux plan de développement de Lagardère. »

Pour rappel, le groupe emploie environ 31.300 personnes et a généré un chiffre d’affaires de 8 milliards € en 2023. L’organisation s’articule autour de trois pôles principaux : Lagardère Publishing, qui inclut les livres, papiers et numériques, la papeterie, ainsi que les jeux de société et sur mobile. Lagardère Travel Retail englobe les activités de Duty Free, de mode et de restauration ; et Lagardère News regroupe Paris Match, Le Journal du Dimanche, JDD Magazine, ainsi que la licence Elle.

