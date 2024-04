Les Cahiers d’Esther : en juin, la saga aux 2 millions d’exemplaires s'achève

Cet âge apporte aussi la liberté tant attendue de ses 18 ans, peut-être même la fin de son célibat. Tout en se questionnant sur le sens de la vie avec humour, Esther s'approche du grand tournant de l'adulte.

Ce volume clôt la série de Riad Sattouf, qui a connu un immense succès, avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus des huit premiers tomes et plus de 700 millions de vues sur TikTok. La série a été traduite en plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand, le chinois, le coréen, l'espagnol, le grec, l'italien, le portugais, le serbe et le slovaque, et a remporté le Prix Max und Moritz en 2018, le plus prestigieux prix de bande dessinée dans le monde germanophone.

En France, les trois premiers albums ont été adaptés en série animée diffusée sur Canal+ et sont disponibles sur MyCanal et la chaîne YouTube des Cahiers d’Esther.

Si le meilleur ethnologue du monde passe quelques années parmi les Inuits, il décrira minutieusement leurs langues, leurs rites, leurs techniques de pêche, mais que dira-t-il du petit gars inuit de 15 ans qui en a marre d’avoir froid lors d’hivers interminables, qui ne sait pas pourquoi il habite ce village, qui rêve sur les réseaux sociaux d’aller voir ailleurs... ? Cette expérience-là n’est pas dicible par le travail scientifique, elle doit être racontée pour exister. C’est ce que j’ai, modestement, essayé de faire avec Les Cahiers d’Esther. - Riad Sattouf

En 2014, lors d'un dîner, Riad Sattouf est captivé par les récits d'une jeune fille de 9 ans, fille d’amis, qui partage avec verve ses expériences quotidiennes à l'école, ses amitiés, ses amours, et sa perception du monde. Charmé par sa vivacité et son humour, Riad décide de transposer ses histoires en bande dessinée.

Coïncidence opportune, L’Obs lui propose de publier une page hebdomadaire, donnant naissance aux premières planches des Cahiers d’Esther en octobre 2014. Ces planches sont par la suite compilées en albums par Allary Éditions, avec l'ambition de suivre Esther de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans.

Quant à la "vraie" Esther, bien que centrale à la série, elle reste éloignée des feux de la rampe pour préserver son anonymat. Les noms, lieux et événements sont donc altérés. Riad Sattouf, agissant à la fois comme dessinateur et scénariste, adapte les récits d'Esther, ajoutant sa propre interprétation créative. Dans ce dernier tome, l'héroïne elle-même dévoile un aperçu du processus créatif en disant : « En vrai je fous pas grand-chose faut bien l’admettre lol. »

Esther atteint le jalon que Riad Sattouf avait prévu comme conclusion de la série dès son commencement : la majorité d’Esther marque la fin de ses récits.

Ci-dessous, quelques planches du dernier volume des Cahiers d’Esther :

Riad Sattouf, né en 1978 à Paris, est un auteur de bandes dessinées et réalisateur reconnu. Celui qui a grandi entre la Libye, la Syrie et la Bretagne a poursuivi des études en arts appliqués à Nantes avant de se spécialiser dans le cinéma d'animation à l'École des Gobelins à Paris.

Parmi ses publications marquantes figurent Les Pauvres Aventures de Jérémie, Pascal Brutal, La Vie secrète des jeunes, Le Jeune Acteur, L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther. En tant que cinéaste, il a réalisé deux films, Les Beaux Gosses en 2009, qui a reçu le César du meilleur premier film, et Jacky au royaume des filles en 2014.

Ses œuvres graphiques ont été récompensées par de nombreux prix internationaux tels que le Los Angeles Times Graphic Novel Prize, le prix de l’excellence au Japan Media Arts Festival, et le Max und Moritz Prize, et elles ont été traduites en vingt-six langues.

Riad Sattouf a remporté le Fauve d’or pour le meilleur album de l’année deux fois : en 2010 pour Pascal Brutal et en 2015 pour L’Arabe du futur. En 2023, il a été honoré par le Grand Prix du Festival d’Angoulême pour l'ensemble de son œuvre.

Crédits photo : Richard Dumas / Allary Éditions