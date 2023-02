Virginie Grimaldi, nouvelle autrice de livres pour les Happy Meal

Virginie Grimaldi rejoint ainsi Alexandre Jardin, Marc Levy, Katherine Pancol et Éric-Emmanuel Schmitt dans leur engagement aux côtés de McDonald's France pour le partage et la diffusion du goût de la lecture auprès des plus jeunes et de leurs familles.

À la découverte des régions à travers la collection « Merveilles de France »

Grâce à l'écriture chaleureuse et vivante de Virginie Grimaldi et aux illustrations poétiques de Flavie Pichot et Marina Coudray, petits et grands lecteurs vont pouvoir suivre cinq cou­sins, unis comme les doigts de la main, dans leur découverte de sites merveilleux nichés au cœur des régions françaises.

Aventures, rencontres et enquêtes vont rythmer les périples de cette tribu familiale, à travers 19 histoires mettant en avant, parmi tant d'autres, la forêt de Brocéliande, la dune du Pilat, le Mont Blanc, le volcan de la Soufrière, le Mont Saint-Michel, les Vosges ou encore la Camargue. Et dans la continuité des éditions précé­dentes, Petit Dragon remplace Pilou dans le « cherche et trouve » que les jeunes lecteurs affectionnent tant.

J’avais envie d’écrire pour les enfants depuis longtemps. La perspective de faire entrer la lecture dans de nombreuses familles est très inspirante. C’est toujours très émouvant d’imaginer les lecteurs plonger dans les histoires que l’on a inventées, c’est décuplé quand il s’agit de jeunes lecteurs. En plus d’offrir une bulle d’évasion, j’espère transmettre les valeurs que l’on retrouve chez les personnages : la solidarité, la famille, et le goût de la découverte. - Virginie Grimaldi

Un engagement de McDonald's France pour favoriser l'accès à la lecture autour de deux programmes

Un livre ou un jouet

Initialement imaginée comme une opération ponc­tuelle, la présence du livre dans les menus enfants est aujourd'hui devenue incontournable pour McDonald's France. Le cap des 100 millions de livres distribués a été franchi fin 2022. Le succès de l'opération se traduit par la croissance continue du taux de prise qui était de 9 % en 2015 et qui est à plus de 22 % aujourd'hui.

Toujours plus engagés, les restaurants organisent tout au long de l'année, des ateliers de lecture encadrés par des conteurs et conteuses professionnels afin de partager avec leurs clients le plaisir de la lecture et le développement de l'imaginaire.

Les Mercredis à lire

Depuis septembre 2020, avec « Les Mercredis à lire » - un rendez-vous mensuel dédié aux albums emblématiques de l'édition jeunesse - McDonald's France offre une opportunité supplémentaire aux familles partout en France. Elles accèdent à différents ouvrages quelles que soient leurs habitudes de lecture.

Ainsi, chaque premier mercredi du mois, un album différent est offert à chaque enfant pour toute commande d'un menu Happy Meal, en plus du livre ou du jouet déjà choisi. Ce sont près de 300.000 livres qui sont distribués lors de chaque « Mercredi à lire » soit plus de 6 millions de livres offerts depuis le début de l'opération.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)