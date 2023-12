Le Problème à trois corps, la série : premières images

Durant la Révolution culturelle chinoise, une base militaire secrète nommée Côte Rouge est établie pour développer une arme puissante. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en « rééducation », rejoint l'équipe de recherche de cette base isolée. Elle y travaille sur un projet de télécommunications spatiales et découvre progressivement la mission cachée de Côte Rouge.

Trente-huit ans plus tard, une série de suicides affecte une communauté scientifique mondiale. Wang Miao, un chercheur en nanotechnologies mandaté pour enquêter sur ce mystère, est confronté à des phénomènes paranormaux qui ébranlent son esprit rationnel. Il est particulièrement troublé par une séquence de chiffres apparaissant sur sa rétine, semblant annoncer un compte à rebours terrifiant…

Auprès de la société qu'il a infiltrée pour son enquête, il découvre les Trois corps, un jeu qui l'envoie sur une planète virtuelle soumise à l'attraction de 3 soleils. Les règles qui régissent ce monde sont chaotiques et imprévisibles, ce qui le rend pratiquement invivable. Tous ces mystères se rejoignent lorsque Wang Miao apprend l'existence d'une civilisation extraterreste entrée en contact avec les terriens depuis les années 60.

Un classique de hard sf sur petit écran

Le roman de Liu Cixin s'inspire du problème à N corps, en mécanique céleste, qui consiste à déterminer la trajectoire de plusieurs corps qui s'attirent entre eux. Ce problème a été résolu par Newton pour N=2, mais lorsque N=3, c'est-à-dire dès que l'on étudie au moins 3 corps dont les champs gravitationnels interfèrent, le problème est irrésoluble et le comportement des corps devient impossible à prévoir sur le long terme.

L'adaptation par Netflix est dirigée par David Benioff et D.B. Weiss, les show-runners de Game of Thrones, qui ont récemment signé un contrat de 200 millions $ avec le géant américain pour la création de nouvelles séries et films.

Plan B, la société de Brad Pitt, co-produit cette série au casting international, avec Rosamund Pike et Rian Johnson. On y retrouvera avec Liam Cunningham, John Bradley, Jonathan Pryce de la série Game of Thrones, Jess Hong, Benedict Wong ou encore Zine Tseng. Une bande-d'annonce ainsi qu'un extrait ont été dévoilés par Netflix, et la sortie de la série est prévue pour le 21 mars 2024.

Crédits image : Le Problème à trois corps / Netflix