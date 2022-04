Futurs de Liu Cixin : un avenir terrifiant, décliné en quinze aventures

Lauréat du prix Hugo, Liu Cixin est considéré comme l'un des plus grands écrivains de science-fiction contemporaine. Son œuvre, vendue à des millions d’exemplaires dans le monde entier et déjà adaptée à l’écran, est notée en moyenne 4,11/5 sur Babelio par plus de 2000 lecteurs et lectrices.

L'auteur étend aujourd'hui son univers en bande dessinée. Adaptées par un casting d'auteurs internationaux, ses histoires rejoignent une nouvelle collection chez Delcourt : Les Futurs de Liu Cixin. La Terre vagabonde, paraît ce mois de mars, mais quatorze autres paraîtront d'ici 2023 !

« [Cette collection] est le fruit de mes 5 années de vie en Chine. La démarche est originale, car ces adaptations ont été produites depuis la Chine dans une optique internationale décidée au plus tôt de la création. Ces adaptations sont réalisées par des auteurs de bande dessinée de tous pays et les albums peuvent être lus indépendamment les uns des autres. L’univers de l’écrivain est riche et ambitieux, je suis sûre que ces aventures vous surprendront », indique Corinne Bertrand, éditrice de la collection

Écrivain chinois né en 1963, Liu Cixin a publié plus de 40 récits de fiction, longs ou courts, et des articles critiques. Ingénieur dans le nucléaire et passionné de sciences quantiques, il est l’auteur de SF le plus célèbre en Chine. Il y a vendu plus de 35 millions de chacun des tomes de sa trilogie Le Problème à trois corps, publiée en France chez Actes Sud (trad. Gwennaël Gaffric).

C’est avec cette trilogie que l’Occident le découvre. Elle est traduite en 28 langues et récompensée de prix prestigieux dont le Hugo Award aux États-Unis.

Découvrez dans ce dossier spécial les extraits en avant-première des différentes bande dessinées, ainsi que des éléments inédits.