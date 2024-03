Bibliocité rend un dernier hommage à Jean-Marie Borzeix

Durant deux décennies à la tête de Paris bibliothèques, devenue Bibliocité, Jean-Marie Borzeix a marqué l'association de son dynamisme et de son engagement indéfectible.

« Engagé dans la transmission, le partage de la culture et dans la défense de la lecture publique, il a œuvré pour les missions de l’association, soutenu son développement et veillé à son fonctionnement », décrit Bibliocité, et d'ajouter : « Il fut pour nous toutes et nous tous un ardent défenseur d’une culture exigeante et accessible, habité par de solides valeurs humanistes. »

Il aura eu le goût des gens, et le génie de les rassembler. Il était difficile de lui refuser quoi que ce soit, ne serait-ce qu'en raison du plaisir que nous avions à le connaître, et à nous retrouver autour de lui. Il aura été l'artisan de la création et du fonctionnement de Bibliocité, mettant au service de notre association sa très riche expérience de la culture et des êtres, ses compétences de réalisateur et de négociateur, sa sensibilité, ses convictions généreuses, son énergie et son enthousiasme. Jean-Marie avait plus que des qualités, il avait de la grâce. Comme vous je le crois, je suis infiniment heureuse de l'avoir connu. - Marie Desplechin

Jean-Marie Borzeix, né le 1er août 1941 et décédé le 16 mars 2024 dernier, fut un éminent journaliste et figure culturelle française, ayant notamment dirigé France Culture de 1984 à 1997. Après des débuts en enseignement, sa carrière de journaliste démarre chez Combat avant de s'orienter vers des responsabilités éditoriales chez Seuil puis à la direction de Télérama.

Engagé dans la promotion de la francophonie et la réflexion sur le droit de prêt en bibliothèque, il a laissé une empreinte durable dans le paysage culturel français. Auteur de plusieurs ouvrages, dont Jeudi Saint en 2008 (Stock).



Depuis 35 ans, Bibliocité, en tant qu'opérateur culturel dédié au livre et à la lecture, joue un rôle dans l'organisation et la production d'événements culturels pour le réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, le plus vaste réseau de lecture publique en France.

L'association officie dans la conception de programmes variés, la production et diffusion d'expositions, ainsi que dans le développement d'audiences par des initiatives numériques et la mobilisation autour de thématiques diverses. À travers ses multiples activités, Bibliocité a réussi à tisser des liens étroits avec des institutions culturelles à travers le territoire.

Crédits photo : Stock