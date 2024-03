L'auteur de La Politique du chimpanzé est mort

Il a réalisé la majeure partie de sa carrière aux États-Unis. Professeur émérite en éthologie des primates à l'université Emory et directeur influent du Centre des chaînons vivants au sein du Centre national Yerkes de recherche sur les primates, il a consacré sa vie à l'étude du comportement des primates.

Ses travaux ont remis en question des conceptions traditionnelles de la moralité et du comportement social, démontrant la continuité des traits empathiques et coopératifs chez les mammifères, des grands singes aux humains, défiant ainsi les théories qui postulent une séparation stricte entre l'homme et les autres animaux.

De la bonté des mammifères

Critiquant la théorie du vernis de Hobbes, qui décrit la moralité comme une couche culturelle superficielle masquant une nature égoïste, de Waal défend la présence d'empathie et de réciprocité naturelles chez les grands singes. Il affirme : « Nous commençons par postuler des frontières nettes, telles qu'entre les humains et les grands singes, ou entre les grands singes et les singes, mais avons en fait affaire à des châteaux de sable qui perdent beaucoup de leur structure lorsque la mer de la connaissance les recouvre. Ils se transforment en collines, nivelés de plus en plus, jusqu’à ce que nous revenions là où la théorie de l'évolution nous mène toujours : une plage en pente douce. »

Ses conclusions suggèrent que l'empathie et la sympathie ne sont pas uniquement humaines mais constituent des traits universels chez les mammifères, soutenant que ces tendances prosociales ne sont pas limitées aux humains et aux grands singes. De Waal a été pionnier dans la démonstration de la préférence des chimpanzés pour les actions coopératives, un comportement qui souligne une continuité entre les espèces.

Membre de la National Academy of Sciences des États-Unis et de l'Académie royale néerlandaise des arts et sciences, il a été honoré par la revue Time en 2007 comme l'une des « 100 personnalités les plus influentes du monde actuel » et par la revue Discover comme l'un des « 47 plus grands esprits de la science ».

Son parcours académique a commencé aux Pays-Bas, où il obtient son doctorat en biologie à l'université d'Utrecht en 1977. Sa thèse, axée sur l'agression et les alliances chez les macaques, marque le début d'une carrière inspirée par le travail de l'éthologue Nikolaas Tinbergen.

Une oeuvre riche

Outre La Politique du chimpanzé (1987), où il explore le pouvoir et le sexe parmi les singes, parmi ses publications marquantes, on retrouve Le Bon Singe (1997) qui examine les origines de la morale chez les humains et autres animaux, et Bonobos : le bonheur d'être singe (1999) qui met en lumière les aspects souvent négligés de ces primates pacifiques.

Son travail sur la culture animale est approfondi dans Quand les singes prennent le thé (2001), et ses recherches sur la réconciliation chez les primates sont détaillées dans son livre primé De la réconciliation chez les primates (2002). De Waal explore ensuite notre propre nature dans Le Singe en nous (2006), poursuit avec une réflexion sur l'évolution de la moralité dans Primates et philosophes (2008), et propose des leçons de nature pour une société plus apaisée dans L'Âge de l'empathie (2010).

Les deux derniers ouvrages, en date, publiés en France par Frans de Waal sont La dernière étreinte : le monde fabuleux des émotions animales et ce qu'il révèle de nous (2018) et Différents : Le genre vu par un primatologue (2022), tous deux édités par Les éditions Les Liens qui libèrent.

Le premier explore avec une profondeur fascinante les émotions chez les animaux et les humains, le second se penche sur la perception du genre à travers le prisme de la primatologie, offrant un regard sur les questions de genre dans le monde naturel.

Crédits photo : Catherine Marin (CC BY 3.0)