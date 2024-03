À Nantes, Cyril Pedrosa planifie une spectaculaire évasion

Lors d'une balade parisienne, difficile de les manquer : les fontaines Wallace, symbole de l'aménagement des villes modernes et de la mise en place d'un service public de l'eau potable, se trouvent encore ça et là. Ces petits monuments utilitaires ne sont pas réservés qu'à la capitale, puisque l'on en croise aussi à Bordeaux et à Nantes.

C'est d'ailleurs de Nantes qu'est originaire le sculpteur à l'origine des quatre cariatides qui soutiennent les fontaines Wallace : Charles-Auguste Lebourg. Il est désigné par Richard Wallace, philanthrope britannique né dans une des familles les plus riches d'Europe, pour dessiner ces drinking fountains — lesquelles existent à Londres depuis 1859.

Les quatre cariatides représentent quatre vertus : Simplicité, Bonté, Sobriété et Charité. La Bonté, représentée les yeux ouverts et robe fermée, symbolise l’hiver. La Sobriété, représentée les yeux fermés et robe fermée, symbolise l’automne. La Charité, représentée les yeux ouverts et robe ouverte, symbolise l’été. La Simplicité, représentée les yeux fermés et robe ouverte, symbolise le printemps. – Ville de Nantes

Mettant sa fortune au service de différentes causes caritatives, à Paris, Londres, ou encore Lisbonne, Wallace souhaite soutenir la population de la capitale française, durement éprouvée par la guerre de 1870. À cette époque, l'accès à l'eau potable reste payant, et 40 % des foyers parisiens en sont toujours privés.

L'installation des fontaines de rue devient alors une condition permettant la santé publique des habitants, avec cinquante points d'accès, dont le premier est inauguré sur le boulevard de la Villette fin juillet 1872.

Plus tard dans les années 1870, pour faciliter l'accès à l'eau potable, mais aussi rendre hommage à Charles-Auguste Lebourg, la ville de Nantes commandera à son tour une dizaine de ces fontaines... Cinq sont aujourd'hui visibles, une Cours Cambronne, deux dans le Jardin des Plantes, dans le parc de la Gaudinière et Place de la Bourse.

Quatre fontaines, quatre chapitres

150 ans après la création de Lebourg et les nombreuses installations dans l'espace public, la ville de Nantes a voulu rendre hommage au sculpteur en faisant appel à Cyril Pedrosa pour concevoir quatre nouvelles fontaines.

L'auteur-illustrateur a imaginé un récit en quatre chapitres, raconté sur quatre lieux du centre-ville de Nantes. Intitulé L'Évasion, il déroule la libération des quatre cariatides, en route pour de nouveaux horizons...

« Depuis 150 ans les quatre cariatides des fontaines Wallace ont été sommées d’incarner Bonté, Charité, Sobriété et Simplicité et destinées à porter un dôme sur leurs épaules afin d’étancher la soif des habitants des villes, privés de la rivière d’eau fraîche depuis longtemps disparue. Mais aussi noble et vertueux que puisse être considéré ce rôle, elles ne l’avaient ni choisi ni désiré. Alors, comme tant d’autres femmes à travers le monde et à travers le temps, les quatre cariatides des fontaines Wallace ont patiemment organisé leur évasion... » – Cyril Pedrosa

Une histoire d'émancipation qui s'installera au jardin de la Psalette, dans la rue des États, place Fernand Soil et au sein du square Louis Bureau. L'installation est prévue à l'été 2024, et les œuvres sont réalisées en collaboration avec la Fonderie historique des fontaines Wallace — La Générale Hydraulique et Mécanique.

Les croquis des quatre fontaines sont visibles ci-dessous.

Photographie : illustration, Jean-Alain Le Borgne, CC BY-NC-ND 2.0