Prix de la Porte Dorée 2024 : les quatorze ouvrages en lice

Inauguré en 2010, le Prix littéraire de la Porte Dorée distingue une fiction en langue française abordant des thèmes tels que l'exil, l'immigration, l'identité multiple ou la différence, liée aux phénomènes migratoires.

Concernant la sélection littéraire, le jury est présidé par Sabyl Ghoussoub, accompagné de Mohamed Berkani, journaliste à Franceinfo Culture ; Polina Panassenko, autrice et lauréate du Prix littéraire 2023 ; Sylvain Pattieu, auteur ; Sarah Polacci, commissaire générale du Livre sur la place, et Léonie Simaga, comédienne.

Pour cette sélection 2024, on compte sept romans dans la catégorie littéraire :

La mémoire délavée de Nathacha Appanah (Mercure de France, 2023)

Les silences des pères de Rachid Benzine (Seuil, 2023)

Les mangeurs de nuit de Marie Charrel (L'Observatoire, 2023)

Tout le monde n’a pas la chance d’aimer la carpe farcie d'Elise Goldberg (Verdier, 2023)

La Situation de Karim Miské (Les Avrils, 2023)

Le grand secours de Thomas B. Reverdy (Flammarion, 2023)

Djinns de Seynabou Sonko (Grasset, 2023)

En outre, introduit en 2022, le Prix BD de la Porte Dorée célèbre des œuvres graphiques qui réinterprètent l'histoire, explorent les images et les clichés relatifs aux migrations, mettent en lumière les défis de la représentation, le tout à travers une variété de styles et de techniques graphiques.

Pour la sélection BD : Marguerite Abouet préside le jury, aux côtés de Maria Larrea, autrice et réalisatrice ; Maëlle Reat, autrice et illustratrice ; David Sala, auteur et illustrateur lauréate du Prix BD 2023 ; Aton Soumache, producteur, et Raphal Yem, animateur de télévision et journaliste. À noter que chaque lauréat ou lauréate pour le Prix BD verra son projet récompensé de 4000 €.

Pour les sélections 2024, même nombre d'ouvrages pour le Prix de bande dessinée :

Une éducation orientale de Charles Berbérian (Casterman, 2023)

Hanbok de Sophie Darcq (L’Apocalypse, 2023)

Joseph Kessel, l’indomptable de Jonathan Hayoun, Judith-Cohen-Solal et Nicolas Otéro (Steinkis, 2023)

Replay de Jordan Mechner (Delcourt, 2023)

Creuser, Voguer de Delphine Panique (Cornelius, 2023)

Edgar de Mathieu Sapin (Dargaud, 2023)

Rosigny Zoo de Chloé Wary (FLBLB, 2023)

Jusqu’au 14 mai, des rencontres régulières entre les auteurs, autrices, dessinateurs et dessinatrices sélectionnés se tiendront au Palais de la Porte dorée.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones