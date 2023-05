Les lauréats du prix littéraire et BD du Palais de la Porte Dorée 2023

Le Prix Littéraire est remis par l’auteur Mohamed Mbougar Sarr, président 2023, entouré de son jury composé de Christophe Boltanski, auteur ; Camille Diao, journaliste ; Nedjma Kacimi, autrice, lauréate du Prix littéraire 2022 ; Korman, autrice et un(e) lycéen(ne).

Avec Tenir sa langue, Polina Pannasenko, traductrice, auteure et comédienne russo-française raconte l’histoire d’une identité à construire. D’un pays à l’autre, quittant l’ex-URSS pour gagner Saint-Étienne, Polina était devenue Pauline. Vingt années plus tard, elle tente de regagner son prénom originel, comme pour réunir deux langues et deux pays.

« Ce roman signe le récit léger et grave, absurde et tendre, d’une lutte intime pour garder ce qui menace de se perdre dans l’expérience d’un déplacement — une langue, une histoire, un héritage ou même un prénom », explique Mohamed Mbougar Sarr, président du jury.

Et d’ajouter : « Tenir, retenir, appartenir : entre deux pays, Polina Panassenko interroge ces trois verbes de l’exil, auxquels elle ajoute un quatrième : aimer, aussi bien la Datcha que Saint-Étienne, sans devoir se renier. Le jury salue le regard faussement naïf de la narratrice et a entendu dans son accent, “sa langue maternelle” ceux d’une chroniqueuse implacable d’une certaine histoire de l’immigration en France. »

Le Prix BD a été remis par l’écrivaine et scénariste Aurélie Lévy présidente du prix BD 2023, entourée de son jury composé de Pierre-Yves Bocquet, journaliste, directeur adjoint de la Fondation Mémoire pour l’esclavage ; Samuel Chauveau, libraire ; Sonia Deschamps, journaliste, codirectrice artistique du Festival international de la BD d’Angoulême ; Jul, dessinateur de presse et auteur de bande dessinée ; Kei Lam, autrice et illustratrice, lauréate du Prix de la BD 2022 ; Carine May, réalisatrice et Minh Tran Huy, autrice.

« Les belles œuvres restent. Elles impriment notre conscience, notre imaginaire, elles nous décrivent un monde souvent étranger et qui pourtant est nôtre », souligne Aurélie Levy.

Dans Le Poids des héros, c’est le choix de la couleur et de la lumière dans lequel nous emporte David Sala. Pour livrer une foisonnante bande dessinée sur la mémoire, la transmission et l’oubli nécessaire, il puise et ravive sa propre enfance et la vie de ce petit garçon. Hommages aux figures parentales, il croise les points de vue et les époques et propose une création longuement mûrie.

Et la présidente du jury insiste : « Au travers de son récit personnel et intimiste, de ses dessins kaléidoscopiques tous plus majestueux les uns que les autres, David Sala réussit à nous faire éprouver son enfance, et son adolescence, la transmission consciente et inconsciente des luttes et des traumatismes transgénérationnels, le poids de l’histoire, la colère sourde de ses héros. »

