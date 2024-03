Livres jetés, auteurs lésés, plainte déposée : l'étrange cas Sydney Laurent

Publier son livre ? Rien de plus simple ! Une rapide requête sur un moteur de recherche suffit pour s'en convaincre : des dizaines de « maisons d'édition » sont en demande active de manuscrits, et promettent d'en faire un succès fulgurant en quelques mois. Pour ce faire, l'auteur est invité à faire parvenir son texte, mais aussi à régler un certain montant, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros, afin d'assurer la relecture, la mise en page et la commercialisation de son oeuvre.

Ce système, l'édition « à compte d'auteur », constitue le fond de commerce de plusieurs sociétés, de Librinova à Edilivre, en passant par les éditions Sydney Laurent. Dans le meilleur des cas, les auteurs paient pour un service de réalisation et de commercialisation de leurs ouvrages, puis touchent un pourcentage sur les ventes. Mais, parfois, la réalité est un peu différente...

60 tonnes à la benne

En mars 2023, la liquidation judiciaire des éditions Sydney Laurent est prononcée, avec deux mandats liés : les éditions Saint-Honoré, une société jumelle, et SL Promotion, dont les activités étaient centrées sur « la promotion des auteurs » des deux autres structures.

Les éditions Sydney Laurent avaient ouvert en grande pompe une immense librairie, en février 2022, à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes). Sur 1300 m2, le fondateur des éditions Sydney Laurent, Marc-Henry Solange, revendiquait quelque 38.000 références... Et notamment des ouvrages publiés par sa structure.

L'ambition ne s'arrêtait pas là : dans une vidéo publiée en juillet 2020 sur YouTube, la société affirmait qu'elle comptait ouvrir « dans les deux prochaines années [...] 150 librairies Sydney Laurent qui distribueront principalement nos auteurs ». Las, l'enseigne a fermé ses portes après quelques mois d'activité, en abandonnant au passage les milliers d'ouvrages : comme le rapporte France 3 PACA, les 60 tonnes de livres ont été jetées à la benne par le propriétaire des murs, Paul Teboul, afin qu'il puisse relouer son local. Nous avons tenté de le joindre, sans succès.

Des auteurs dans le flou

Une façade rutilante, à l'instar de celle de la librairie de Saint-Laurent-du-Var, qui génère des déceptions. Depuis la liquidation judiciaire de Sydney Laurent, des milliers d'auteurs s'interrogent ainsi sur le devenir de leurs livres et, parfois, de leurs droits d'auteur.

Sous un article concernant le Fonds d'indemnisation pour le paiement des droits dus à l’auteur en cas de défaillance de son éditeur, plusieurs commentaires évoquent la structure : « Je me trouve dans cette situation actuellement avec la maison d’édition Sydney Laurent [...]. Complètement démunie… je me doute que financièrement il n’y a rien à récupérer d’un tel fiasco, suis-je libérée de facto du contrat signé avec eux ? », se questionne l'un d'entre eux.

A priori, ce fameux Fonds d'indemnisation ne pourrait rien pour les clients de Sydney Laurent ou d'autres sociétés similaires, puisqu'il ne couvre que les faillites des maisons d'édition. Nous avons contacté la Société des Gens de Lettres pour obtenir des précisions sur le Fonds et sommes en attente d'une réponse.

Sur les réseaux sociaux et au sein des forums spécialisés, comme Jeunes Écrivain·e·s, les questions et témoignages se multiplient : « Pour moi peu importe le préjudice financier mais j'aurais aimé connaître les ventes recensées par l'éditeur. Or, toujours rien malgré des relances de plusieurs d'entre nous. »

Deux auteurs ayant fait appel aux services de Sydney Laurent nous ont confirmé l'absence de réponses et d'informations, tant de la part de la société liquidée que du liquidateur. L'un a payé 750 € à Sydney Laurent à deux reprises, pour la production de deux livres, l'autre plus de 4000 € pour cinq ouvrages et la « réédition » d'un tome. Nous avons tenté de joindre le liquidateur, SCP BTSG², sans succès.

Différents noms, et des différends

Les problématiques des auteurs avec les services et échanges de Sydney Laurent ne datent pas d'hier. Agnès Quentin en a fait l'expérience : le 4 décembre 2013, elle signe un contrat avec la société 7 Écrit pour la fabrication, la diffusion et la promotion de son roman Un jour je me souvins 1812. Une édition à compte d'auteur, pour laquelle elle verse 4000 € d'acompte, en échange de 15 % de droits d'auteur sur les ventes de la version imprimée, et 30 % pour la version numérique, détaillait Le Parisien en 2016.

7 Écrit n'est autre que l'ancienne dénomination de Sydney Laurent Éditions, un changement validé en 2018 par les deux associés d'alors, Marc-Henry Solange déjà — qui se fait désigner comme Jean-Marc Fauré — et Olivier Boissy.

Sous ce précédent nom, 7 Écrit/Sydney Laurent est visé par une plainte d'Agnès Quentin, en 2016 : elle accuse la structure de ne pas lui avoir versé ses droits d'auteur, mais aussi de continuer à vendre son livre, malgré l'expiration du contrat de vente de 18 mois. Le 15 décembre 2017, 7 Écrit est condamnée pour « contrefaçon » par le tribunal de grande instance de Paris, et doit verser 2000 € de dommages et intérêts, et s'acquitter des frais d'avocat de l'autrice, selon Le Courrier Picard.

Sans surprise, le changement de nom pour « Sydney Laurent Éditions » survient peu de temps après la condamnation de 7 Écrit.

En octobre 2019, un nouveau changement de taille survient dans la vie de l'entreprise : sa présidence, jusqu'à présent assurée par la société Seternitat (basée à Andorre et elle-même présidée par Olivier Boissy), revient à Lionel Taes, par ailleurs gérant du Centre Littéraire d'Impression Provençal (CLIP), un imprimeur.

Contacté, ce dernier nous indique simplement que Sydney Laurent est en liquidation et qu'« un dépôt de plainte a été fait à l'encontre de Monsieur Marc-Henry Solange dit Jean-Marc Fauré », mais a refusé de répondre à d'autres questions. Quant à Marc-Henry Solange, nous n'avons pas été en mesure de le joindre, et les adresses mail liées à Sydney Laurent ne répondent plus.

Bientôt un an après la mise en liquidation de la société, les auteurs ont peu d'espoir de remettre la main sur des exemplaires ou leurs droits d'auteur. L'édition à compte d'auteur reste un secteur porteur, et les structures du groupe Nombre7, d'Edilivre à Publibook, ont d'ores et déjà envoyé des signaux aux écrivains lésés pour « publier » leurs livres, moyennant finances.

Photographie : illustration, BBC World Service, CC BY-NC 2.0