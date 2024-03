Amie de Picasso et d'Éluard, l'illustratrice Jacqueline Duhême n'est plus

« Tous ceux qui ont eu la chance de partager son amitié sont très tristes », décrit Alain Serre, et de développer : « Cette grande dame apportait une telle lumière avec sa manière de penser le monde, de regarder les humains riches de toutes leurs belles différences, d'observer la nature ou le règne animal et tous ses mystères. »

L'éditeur raconte l'évocation de ses souvenirs avec Éluard, Prévert, Doisneau, Deleuze, Picasso, Matisse… Mais au-delà de ces anecdotes croustillantes sur ces géants de l'art et de la culture, ce qui frappait le plus, c'était, toujours selon Alain Serre, la capacité de la dessinatrice à rester profondément humaine, malgré les sphères prestigieuses qu'elle avait fréquentées : « Ce qui nous touchait, c'est qu'elle n'oubliait jamais les plus modestes, ceux qui souffrent ici ou ailleurs. Sa solidarité, son empathie envers les moins fortunés contrastait avec le monde illustre qu'elle côtoyait », raconte-t-il.

Le travail de Jacqueline Duhême est caractérisé par des couleurs vives et des formes expressives, capturant l'imaginaire des enfants tout en touchant les adultes. Outre son travail d'illustration, elle a également contribué à des magazines et des journaux, et ses œuvres ont été exposées dans plusieurs galeries et musées à travers le monde.

Elle fut une pionnière du reportage en dessins : elle a capturé des moments historiques comme le voyage des Kennedy en France. Son oeuvre s'étend à la création de tapisseries et à des récits personnels qui plongent dans le cœur artistique du XXe siècle, tels que Petite main chez Matisse, où elle partage ses expériences auprès du peintre et ses rencontres avec des figures emblématiques comme Picasso, ou encore Une vie en crobards, tous deux publiés chez Gallimard Jeunesse en 2009 et 2014.

Elle a également captivé le jeune public avec des albums comme Le Noël de Folette (Gallimard Jeunesse, 1992) et Louloute (Seuil Jeunesse, 2002), et a illustré des œuvres de Jacques Prévert et Paul Éluard.

Jacqueline Duhême a été élevée au rang de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres le 10 février 2016.

Alain Serres conclut : « Nous reparlerons longtemps de Jacqueline, en souriant et avec des yeux qui brillent fort. Mais aujourd'hui, laissons juste s'exprimer notre tristesse au nom de toutes celles et tous ceux qui l'ont connue, auteurs, illustrateurs, gamins dans les salons du livre ou dans son jardin.

Je suis sûr que les centaines d'oiseaux qu'elle a dessinés la remercient aussi, cet après-midi, d'être nés dans l'immense nid multicolore de sa petite boîte d'aquarelle. »

Mise à Jour - 4 mars 18:00 :

Ci-dessous, le communiqué de Gallimard Jeunesse, qui salue « une grande dame de l'illustration et figure emblématique » :

Une grande dame de l'illustration et une figure emblématique du catalogue Gallimard Jeunesse s'est éteinte le vendredi 1er mars.

Jacqueline Duhême est née le 15 novembre 1927. En 1940, elle entre à 13 ans, avec dispense, aux Beaux- Arts de Clermont-Ferrand. À 20 ans, elle devient aide d'atelier chez Henri Matisse. « J'ai tout appris chez ce grand maitres », dit-elle.

Le nom de Jacqueline Duhême figure aux côtés de ceux de Paul Eluard, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Claude Roy, Blaise Cendrars, Ane Philipe, Miguel Angel Asturias, Gilles Deleuze.

Jacqueline Duhême, appelée « l'imagière » par Paul Eluard, est une pionnière de l'illustration des livres pour enfants et on lui doit d'avoir amené les grands poètes de notre temps à la littérature pour la jeunesse.

Avec Jacques Prévert, elle a noué une amitié chaleureuse, solide, exigeante, qui a duré jusqu'à la disparition du poète. Prévert a tout de suite encouragé son talent et, en travaillant sur son oeuvre, elle a développé un style très personnel, vif, coloré, plein de fantaisie poétique.

Elle laissera de grands albums tels que En sortant de l'école, L'opéra de la lune, ou encore Balades, de Jacques Prévert ; Tistou les pouces verts, de Maurice Druon ; Les passions d'Emilie, d'Elisabeth Badinter; Le livre des droits de l'homme, préfacé par Robert Badinter. Son autobiographie, Une vie en crobards, ainsi que Jacqueline Duhême, l'imagière, publié à l'occasion de son exposition à la bibliothèque Forney en 2019, et Ami Paul, Lettres à Paul Eluard; juin 1948-décembre 1949.

Jacqueline affirmait que « dessiner, c'est une nécessité, comme celle de faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime ».

Crédits photo : Dinkley (CC BY-SA 3.0)