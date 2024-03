Comics Beyond, un incubateur européen pour la bande dessinée

Avis aux auteurs et autrices de bandes dessinées : avec le soutien de Créative Europe, le programme de l'Union européenne tourné vers la culture et les créateurs, Comics Beyond a besoin de vous.

Ce dispositif européen est copiloté par quatre structures de la BD : le Musée de la BD de Bruxelles (Belgique), Amadora BD (Portugal), Rendez-vous BD Amiens (France) et COMICON Napoli (Italie). À leurs côtés, trois autres institutions, l'École Joso (Espagne), l'Art Bubble Festival (Danemark), et le Lakes International Comic Arts Festival (Royaume-Uni).

Ensemble, ils animent une sorte d'incubateur européen de la bande dessinée, dont l'objectif principal est de « renforcer l’employabilité des artistes de BD européens », comme le résume un communiqué.

Le projet s’étend de novembre 2023 à juillet 2026. Il cherche à explorer différents moyens pour les artistes européens de bande dessinée de développer leur activité à l’international et de vivre de leur activité artistique. – Comics Beyond

Pour ce faire, différentes opérations sont initiées, comme une semaine de formation, un appel à projets, un soutien à la diffusion internationale ou encore des conférences en ligne.

Rendez-vous à Amadora

Première action mise en œuvre par Comics Beyond, une semaine de formation, de cours et autres masterclasses sur les enjeux professionnels de la BD et différents champs d’action potentiels. Parmi ces derniers, la création au service d'entreprises, mais également de projets artistiques transdisciplinaires, comme la musique, les jeux vidéo, ou même la participation à des événements muséaux...

Un appel à candidatures est passé pour ces 6 jours de formation, du 1er au 6 juillet 2024 à Amadora, au Portugal. Les candidats doivent présenter une lettre de motivation, un portfolio de 10 à 20 pages, dévoilant les différents projets passés de l'auteur, mais aussi ses publications (livres ou fanzines), ainsi que quelques œuvres. Le tout en anglais.

Les dossiers sont à déposer à cette adresse, jusqu'au 17 mars prochain.

D'autres appels aux candidats suivront, au fil des nouvelles opérations organisées dans le cadre de Comics Beyond.