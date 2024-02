Le célèbre égyptologue allemand Jan Assmann n'est plus

Avec ses travaux en égyptologie et en études culturelles, Jan Assmann a participé à changer la perception biblique de l'Égypte ancienne, celle d'une société opprimée, sous le joug pharaonique. Il a montré qu'il s'agissait plutôt d'une civilisation caractérisée par des principes d'ordre et de justice. Il a également exploré en détail l'avènement du monothéisme.

En 1978, avec sa femme Aleida Assmann, une égyptologue et érudite en littérature anglaise, il a créé le groupe de recherche « Archéologie de la communication littéraire », un espace de collaboration où des spécialistes de diverses disciplines et domaines culturels sont invités à échanger.

Au sein de ce cadre collaboratif, le couple a développé et introduit le concept de mémoire culturelle, qu'ils définissent comme une manifestation de mémoire collective institutionnalisée et structurée, se distinguant clairement des souvenirs individuels, subjectifs par nature. Ils ont également exploré des thématiques contemporaines comme la mémoire individuelle et collective de la Shoah, et se sont engagés pour intégrer l'étude de la littérature dans le vaste domaine des cultural Studies.

Il fut lauréat de nombreux prix scientifiques, ainsi que du Prix européen de l'essai pour l'ensemble de son oeuvre en 2007, et du Prix de la paix des libraires allemands en 2018, qu'il remporte avec son épouse avec qui il collaborait régulièrement. Il était également professeur invité au Collège de France et à l'EHESS.

Il publia notamment Images et rites de la mort dans l'Egypte ancienne - L'apport des liturgies funéraires (éditions Cybèle), Images et rites de la mort dans l'Egypte ancienne - L'apport des liturgies funéraires (éditions Flammarion, trad. Laure Bernardi) ou encore Le prix du monothéisme (Aubier, trad. Laure Bernardi)

Crédits image : Martin Kraft, CC BY-SA 3.0