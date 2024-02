Changement de programme pour le prochain Édouard Louis 

Les Éditions du Seuil avaient annoncé la publication pour avril 2024 d'un ouvrage d'Édouard Louis intitulé L’Effondrement, « un texte formidable, qui évoque la mort de son frère ». En réalité, l'écrivain se consacrait parallèlement à l'écriture d'un autre manuscrit sur son histoire familiale : Monique s’évade.

Ce dernier ouvrage narre le parcours de sa mère qui, après avoir échappé à un compagnon abusif et violent, a dû se reconstruire. Un récit qui fait suite à celui de Combats et métamorphoses d’une femme, où la mère d'Édouard Louis quitte le père de l'auteur, lui-même violent. Monique s’évade, achevé en premier par l'écrivain, sera donc le texte qui sortira le 26 avril 2024.

Selon l'éditeur, ce récit, à la fois féministe et radical, vise à replacer au cœur du débat politique les femmes issues des milieux les plus précaires, elles qui sont souvent les plus touchées par la violence sociale et les plus ignorées des médias et du discours public. Monique s’évade se distinguerait également par un ton différent du reste de l'œuvre de l'auteur, celui de la joie et de la jubilation.

Une nuit, j’ai reçu un appel de ma mère. Elle pleurait. Elle me disait au téléphone que l’homme avec qui elle vivait était ivre et qu’il l’insultait. En vérité cela faisait plusieurs années que la même scène se reproduisait, systématiquement : cet homme buvait et une fois sous l’influence de l’alcool il l’attaquait avec des mots d’une violence extrême. Elle qui avait quitté mon père quelques années plus tôt pour échapper à la violence domestique et masculine se retrouvait à nouveau piégée dans ce qu'elle avait cru fuir. Elle me l’avait caché pour ne pas « m’inquiéter » mais cette nuit-là était celle de trop. Je lui ai conseillé de partir, sans attendre. Quelques heures plus tard elle traversait la ville dans la précipitation avec un sac à dos et son chien.

Elle s’évadait. Dès le lendemain se sont posées les questions de la vie qu’il fallait inventer pour ma mère. Comment vivre, et où, sans argent, sans diplômes, sans permis de conduire, parce qu'on a passé sa vie à élever des enfants et à subir la brutalité masculine ? Ce livre est le récit d’une évasion.

Concernant L'Effondrement, une sortie serait envisagée pour novembre 2024. À confirmer puisque, selon nos informations, l'auteur est actuellement encore en train de travailler sur le texte.

Crédits photo : Edouard Louis, Foire du livre de Francfort 2017 - Heike Huslage-Koch, CC BY SA 4.0