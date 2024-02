Le créateur de la collection Terre humaine de Plon, Jean Malaurie, est mort

Cette collection entendait créer un pont entre les sciences humaines et le grand public par la publication de travaux anthropologiques narratifs et accessibles. Dans cette optique, Jean Malaurie a privilégié la publication de témoignages personnels et vivants plutôt que de travaux académiques plus formels. Une approche qui a permis au projet d'atteindre un public étendu, notamment après le succès phénoménal du Cheval d'orgueil de Pierre Jakez Hélias en 1975, qui dépassa le million d'exemplaires vendus.

La collection s'est par ailleurs distinguée par son engagement à présenter des études de sociétés et cultures souvent marginalisées ou méconnues, offrant une voix à l'altérité. Une ligne de conduite et des œuvres majeures de la littérature anthropologique et ethnologique, telles que Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, publiée en 1955.

Les décennies suivantes ont vu la publication de titres emblématiques, à l'image de Chronique des Indiens Guayaki de Pierre Clastres dans les années 1970, qui a exploré les Aché du Paraguay, ou encore Les Lances du crépuscule de Philippe Descola dans les années 1990, plongeant dans la vie des Jivaros d'Amazonie. Les années 2000 et 2010 ont continué à enrichir cette collection avec des travaux novateurs comme La Chute du ciel de Davi Kopenawa et Bruce Albert, un témoignage sur la vision du monde yanomami.

Terre humaine est dirigée par Jean-Christophe Rufin entre 2016 et 2021, avant de passer sous la houlette de Philippe Charlier à partir de février 2021, qui a rendu un hommage à son illustre prédécesseur.

À travers cette initiative et ses travaux, Jean Malaurie a œuvré pour la reconnaissance et la valorisation des cultures autochtones, en plaçant au cœur de son travail la dignité humaine et le dialogue interculturel. Un engagement inébranlable pour les droits des peuples autochtones. Il consacra une grande partie de sa vie à étudier et à défendre leurs cultures, notamment à travers ses nombreuses expéditions dans le Grand Nord.

Son approche mêlant géographie physique et études ethnologiques lui a permis de documenter avec une précision remarquable les modes de vie, les traditions et les savoirs des peuples autochtones du cercle polaire arctique.

Dès 1948, celui qui naquit en 1922 à Mayence participe aux Expéditions polaires françaises, conduisant à des recherches géomorphologiques au Groenland et dans le Sahara. En 1950, il dirige la première mission géographique et ethnographique française dans le nord du Groenland, étudiant la société inuite et leurs stratégies de survie. Son engagement contre l'implantation d'une base militaire américaine à Thulé révèle son militantisme pour la souveraineté des peuples indigènes et la préservation de leur environnement.

En 2022, Plon publia, dans sa collection, ses mémoires, De la pierre à l'âme. Jean Malaurie y partage les moments marquants de sa carrière en tant que chercheur et penseur. Sa formation en géomorphologie, son lien profond avec les communautés autochtones de l'Arctique, notamment les Inuits de Thulé, qu'il considère comme ses guides intellectuels. Il détaille son voyage d'initiation avec ses chiens groenlandais entre 1950 et 1951 et explore le parcours qui l'a mené de l'étude des pierres à celle de l'humanité, et plus encore, de la pierre à l'esprit.

Il invite enfin à réfléchir sur l'essence de la culture inuite et sur la relation fondamentale entre l'homme et la nature, séparation elle-même à questionner.

En 2010, le collège Jean Rostand, de Longueville-sur-Scie, un village cauchois près de Dieppe, a été rebaptisé en l'honneur de cette grande figure scientifique et littéraire française.

