Le Renard doré, collection manga pour la jeunesse et les enfants

Ces œuvres proviennent de la sélection de ces deux connaisseurs de manga et de littérature pour la jeunesse. Avec environ dix titres par an, cette collection cible les enfants et adolescents capables de lire de diverses manières, formes et influences. Les premières œuvres qui marqueront le début de cette collection paraîtront en avril 2024.

Mickaël Brun-Arnaud avait fondé la librairie qui prête son nom à la collection, Le Renard dorée, située dans le Ve arrondissement de Paris, et strictement consacrée au manga et à la culture asiatique. L’établissement est désormais entre les mains de Maxime Laymond, nouvellement associé et directeur depuis septembre 2023. De fait, le fondateur se consacre désormais à son métier d’auteur : il a fait paraître avec Sanoe à L’école des loisirs (groupe dont Rue de Sèvres, fondée en 2013 est filiale) Mémoires de la forêt. Les trois tomes déjà parus ont dépassé les 113.000 exemplaires.

Rémi Inghilterra est également coauteur des trois ouvrages 9ème Art Panorama : ces trois textes constituent une solide base pour approcher le la bande dessinée jeunesse, asiatique et érotique. Autant de repères et une sélection de 50 titres pour chaque essai afin de mieux s’orienter.

Rue de Sèvres a publié Zita, une série américaine de bandes dessinées d'aventures, un type de roman graphique pour enfants. Zita est devenu un élément important du catalogue et a été suivi par d'autres œuvres similaires.

Avec l'objectif de découvrir des récits d'auteurs encore peu connus, notamment en se tournant vers l'Est, Rue de Sèvres lance cette collection de bandes dessinées japonaises. En accord avec leur ligne éditoriale et souhaitant proposer des histoires captivantes, ils ont collaboré avec deux experts en manga et littérature jeunesse.

Ces derniers ont sélectionné des œuvres de poésie et d'humour pour une publication prévue à partir d'avril 2024. Le Renard Doré offrira une dizaine de titres annuellement, destinés aux jeunes lecteurs variés dans leur lecture.

Et l'on découvrira un aperçu de des nouveautés proposées ci-dessous :

Crédits illustration © Junko Honma 2019 / KADOKAWA CORPORATION © Ho, 2020 / Bungeishunju Ltd. © IWAOKA Hisae 2009 / Asahi Shimbun Publications Inc.